Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обращаются к врачам зачастую поздно

- Если мы говорим про смертность, то я вижу, что люди обращаются поздно: приходят к нам и рассказывают, что уже два-три-четыре дня не могли ночью спать нормально, спали сидя, задыхались, на ногах - и не обращались до последнего. И когда они приходят, мы видим уже запущенное заболевание, - рассказала Ильина.