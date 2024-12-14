В прошлом году в Ида-Вирумаа умерло 2000 человек, и из них более половины - в результате сердечно-сосудистых заболеваний, что довольно много, отмечается в передаче "Народу важно" на телеканале ETV+.
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обращаются к врачам зачастую поздно
Глава клиники внутренних заболеваний Нарвской больницы Вероника Ильина констатирует, что две трети пациентов их терапевтической клиники поступают именно из-за проблем с сердцем и сосудами.
- Если мы говорим про смертность, то я вижу, что люди обращаются поздно: приходят к нам и рассказывают, что уже два-три-четыре дня не могли ночью спать нормально, спали сидя, задыхались, на ногах - и не обращались до последнего. И когда они приходят, мы видим уже запущенное заболевание, - рассказала Ильина.
Поскольку инфаркты и инсульты - это угрожающие жизни состояния, важно быстро оказывать помощь, а в Ида-Вирумаа с этим успешно справляется как Нарвская больница, так и Ида-Вируская центральная больница.
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