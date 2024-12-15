Куда пойти в Ида-Вирумаа в воскресенье

КУЛЬТУРА

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Tantsus on väge!" / "В танце есть сила!", концерт, посвященный 30-летию танцевальной группы "Хыбедане" ансамбля народного танца "Вирулане". Вход свободный.

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 14.00 - концерт "Jõuluime ootel" / "В ожидании чуда Рождества": Андреас Ленд (виолончель), Елена Осипова (гитара), Светлана Веренич (орган). Вход свободный.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" - дни поэзии: 15.00 - дискуссия, 16.00 - поэтическая постановка "Rannal ja veel..." (билет - 3 евро).

СПОРТ

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - Кубок Вока по петанку; дуплет.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Silla FC II" - ФК "Jõgeva Wolves".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - Кубок Эстонии по футзалу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "TMJK" (Таллинн).

РАЗНОЕ

​* В Пагариском общественном доме с 11.00 до 14.00 - рождественские комнаты пагариского дома пипаркооков. Открыты комната пипаркооков дома пипаркооков, мастерская, уголок историй и дерево желаний, куда каждый ребенок может добавить свое рождественское желание. Кроме того, активные игры для детей. В фотоуголке фотографирует Майла Мельдре. Все для всех бесплатно.

* В Вокаском Доме спорта с 11.00 до 18.00 - большая батутная страна. Билет - 10 евро, каждый следующий ребенок этой же семьи - 5 евро, сопровождающий - бесплатно.

* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - рождественская ярмарка.

* На Йыхвиской музыкальной площади с 10.00 до 14.00 - рождественская ярмарка. В 12.00 - совместное исполнение фольклорных танцев Вирумаа с женской группой народного танца "Gevi" (информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 15.30 - новогодний праздник "JääFest": мастер-классы, игры, конкурсы, в 17.00 - ледовое шоу, в 18.45 - фейерверк. Вход свободный.

Среда, 18 декабря

* В Куртнаском общественном доме в 12.00 - инфодень о вспомогательных средствах "Teresa". Центр вспомогательных средств "Teresa abivahendikeskus" расскажет обо всем, что может представлять интерес в этой сфере. Инфодень бесплатный. Имеются принадлежности, роллаторы и другое, все можно протестировать на месте.