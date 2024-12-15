Волостные собрания Йыхви и Тойла будут голосовать по вопросу объединения в один день

Если заседания волостного собрания Йыхви обычно проходят по четвергам, то это заседание, на котором будет решаться вопрос объединения, пройдет, как и в Тойла, в среду, 18 декабря.

Однако, вероятно, к этому времени решение в Тойла уже будет принято, когда начнется обсуждение в Йыхви, так как ​ тойлаские депутатв собирутся в 16.00, и объединение - это первый пункт повестки дня. Заседание в Йыхви начинается в 17.30, и объединение - последний, пятый пункт повестки дня.

На проведенном в ноябре народном голосовании по вопросу объединения большинство участников в Йыхви поддержали объединение, в то время как в Тойла три четверти из более чем 500 участников голосования были против.