За неделю уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос на 0,1% - до 13,1%. Общее количество безработных в уезде по состоянию на 2 февраля составило 7547 человек, среди которых почти половина (3360 человек) - жители Нарвы.
Почти половина всех безработных Ида-Вирумаа - в Нарве
Средний уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии составил 7,4% от экономически активного населения.
Всего по состоянию на 2 февраля, на учете в Кассе по безработице стояли 51 374 человека - почти на 300 больше, чем неделей ранее.