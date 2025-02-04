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Почти половина всех безработных Ида-Вирумаа - в Нарве

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Касса страхования от безработицы.
Касса страхования от безработицы. Фото: Пеэтер Лиллевяли

За неделю уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос на 0,1% - до 13,1%. Общее количество безработных в уезде по состоянию на 2 февраля составило 7547 человек, среди которых почти половина (3360 человек) - жители Нарвы.

Средний уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии составил 7,4% от экономически активного населения.

Всего по состоянию на 2 февраля, на учете в Кассе по безработице стояли 51 374 человека - почти на 300 больше, чем неделей ранее.​ 

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