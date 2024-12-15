Департамент конкуренции сообщил, сколько будет стоить электроэнергия в феврале

Согласно данным департамента, средняя биржевая цена на электроэнергию в январе составит 114,06 евро за МВт/ч (11,4 цента за кВт/ч). В феврале ожидается ценовой пик - 114,15 евро за МВт/ч, пишет rus.postimees.

После этого стоимость должна значительно снизиться: в марте прогнозируется цена 92 евро за МВт/ч, а в апреле - 86 евро за МВт/ч.

Для сравнения: в ноябре этого года средняя биржевая цена на электроэнергию в Эстонии составила 82,56 евро за МВт/ч.

В феврале также произойдет отключение Эстонии от российской электросети и подключение к электросети континентальной Европы через соединение, проходящее через Литву. Это приведет к введению новых регулярных сборов для потребителей. Поскольку неясно, какова будет фактическая сумма этих сборов, в первом полугодии они применяться не будут. Тем временем страны Балтии попытаются договориться о совместной схеме финансирования.

Департамент конкуренции не занимается утверждением цен на электроэнергию.

5 января этого года цена на электроэнергию в Эстонии установила новый рекорд, достигнув в среднем 890,54 евро за МВт/ч за день. Предыдущий дневной рекорд для Эстонии был установлен 17 августа 2022 года, когда цена составила 682,05 евро за МВт/ч, причем в течение одного часа цена достигла 4000 евро за МВт/ч.