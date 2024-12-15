Представительница сборной Эстонии Энели Ефимова заняла пятое место на дистанции 50 метров брассом в заключительный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
ЧМ в Будапеште: Энели Ефимова заняла пятое место на дистанции 50 метров брассом
Дистанцию она преодолела за 29,13 секунды. Это было значительно быстрее, чем в полуфинале, где Ефимова показала шестое общее время, передает rus.err новость "Актуальной камеры". В финале она была очень близка к своему рекорду Эстонии. От него эстонскую пловчиху отделили всего три сотых секунды.
От медали Ефимову отделили 22 сотых секунды, а от победы, которая досталась представительнице Литвы Руте Мейлутите, эстонку отделили 59 сотых секунды.
Напомним, что ранее на этом чемпионате Энели Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.