С 1 января 2025 года медицинская помощь семейных врачей будет предоставляться военным беженцам из Украины на тех же основаниях, что и жителям Эстонии. Это означает, что все оставшиеся жить в Эстонии военные беженцы, еще не включенные в регистры семейных врачей, должны сами найти себе семейного врача, чтобы получать общую медицинскую помощь.
Военные беженцы из Украины будут получать медицинскую помощь семейных врачей на равных условиях с жителями Эстонии
До 2023 года дополнительные средства, выделенные Кассе здоровья, использовались для покрытия расходов на медицинскую помощь, связанную с военными беженцами из Украины. «Эта поддержка была необходима в ситуации, когда в Эстонию одновременно прибыли десятки тысяч военных беженцев, которым нужно было быстро обеспечить медицинскую помощь. Благодаря этому финансированию Касса здоровья подписала отдельный договор на общее медицинское обслуживание с медицинскими учреждениями Tallina Eriarstikeksus, Meliva и Confido, которые предоставили услуги в области семейной медицины тысячам беженцам из Украины", - пояснила Ханна-Мари Луйде, главный специалист отдела по связям с партнерами Кассы здоровья.
Поскольку Касса здоровья больше не будет получать дополнительные средства от государства для покрытия расходов на медицинскую помощь военным беженцам из Украины, с 2025 года больше не будут продлеваться соответствующие договора с Tallinna Eriarstikeskus, Meliva и Confido.
Поэтому военным беженцам из Украины, которые до сих пор получали общую медицинскую помощь в этих медицинских учреждениях, нужно самостоятельно искать семейного врача. Это изменение коснется более 4000 беженцев, у которых еще нет своего семейного врача. По данным Кассы здоровья, в регистрах семейных врачей Таллинна достаточно свободных мест, чтобы все нуждающиеся могли найти своего семейного врача. Контактные данные семейных врачей, в регистре которых есть свободные места, можно найти здесь.
"Военные беженцы из Украины, которые обосновались в Эстонии, адаптируются к местной жизни и смогут пользоваться услугами системы здравоохранения на тех же условиях, что и все остальные жители Эстонии", - сказала Ханна-Мари Луйде.
Зарегистрироваться в регистре семейного врача и сменить семейного врача на основании письменного заявления может каждый гражданин Эстонии, человек, проживающее в Эстонии на основании вида на жительство или права на жительство, а также временно пребывающий в Эстонии иностранец, имеющий медицинскую страховку.
Обратите внимание, что для регистрации в регистре семейного врача человек должен иметь зарегистрированное место жительства в Эстонии и оно должно входить в зону обслуживания выбранного семейного врача. При этом в регистр центра семейной медицины могут входить лица, находящиеся за пределами зоны обслуживания медицинского учреждения, но законодательного требования к этому нет.
Процесс регистрации в регистре семейного врача:
Заполните заявление на регистрацию в регистр семейных врачей (в случае ребенка заявление заполняется родителем или опекуном), которое можно найти как на сайте Кассы здоровья и в центрах семейных врачей.
Отправьте заполненное и подписанное заявление выбранному семейному врачу.
Дождитесь письменного ответа от центра семейного врача. Семейный врач уведомляет заявителя о регистрации в своем регистре пациентов или об отказе в регистрации в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.
Если у человека нет семейного врача или с центром семейного врача невозможно связаться, быструю медицинскую консультацию можно получить, позвонив на инфолинию семейных врачей 1220 или +372 634 6630 на эстонском, английском и русском языках. Людям, не входящим в регистр семейного врача, в центрах семейной медицины оказывается только неотложная медицинская помощь. В случае чрезвычайной ситуации следует позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.
Дополнительную информацию о медицинской помощи семейных врачей в Эстонии можно найти здесь - https://www.tervisekassa.ee/perearstiabi. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в службу поддержки клиентов Кассы здоровья: info@tervisekassa.ee.