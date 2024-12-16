Военные беженцы из Украины будут получать медицинскую помощь семейных врачей на равных условиях с жителями Эстонии

Зарегистрироваться в регистре семейного врача и сменить семейного врача на основании письменного заявления может каждый гражданин Эстонии, человек, проживающее в Эстонии на основании вида на жительство или права на жительство, а также временно пребывающий в Эстонии иностранец, имеющий медицинскую страховку.

Обратите внимание, что для регистрации в регистре семейного врача человек должен иметь зарегистрированное место жительства в Эстонии и оно должно входить в зону обслуживания выбранного семейного врача. При этом в регистр центра семейной медицины могут входить лица, находящиеся за пределами зоны обслуживания медицинского учреждения, но законодательного требования к этому нет.

Процесс регистрации в регистре семейного врача:

Заполните заявление на регистрацию в регистр семейных врачей (в случае ребенка заявление заполняется родителем или опекуном), которое можно найти как на сайте Кассы здоровья и в центрах семейных врачей.

Отправьте заполненное и подписанное заявление выбранному семейному врачу.

Дождитесь письменного ответа от центра семейного врача. Семейный врач уведомляет заявителя о регистрации в своем регистре пациентов или об отказе в регистрации в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.

Если у человека нет семейного врача или с центром семейного врача невозможно связаться, быструю медицинскую консультацию можно получить, позвонив на инфолинию семейных врачей 1220 или +372 634 6630 на эстонском, английском и русском языках. Людям, не входящим в регистр семейного врача, в центрах семейной медицины оказывается только неотложная медицинская помощь. В случае чрезвычайной ситуации следует позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.

Дополнительную информацию о медицинской помощи семейных врачей в Эстонии можно найти здесь - https://www.tervisekassa.ee/perearstiabi. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в службу поддержки клиентов Кассы здоровья: info@tervisekassa.ee.