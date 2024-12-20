Где можно получить экстренную стоматологическую помощь?

Все зависит от проблемы и ее масштаба - есть ли в полости рта острое воспаление, открытая рана, сильная зубная боль, сломанный зуб или зуб выпал.

Важно сохранять спокойствие и выяснить, что именно тревожит. Если во рту началось острое воспаление, нужно принять болеутоляющее и обратиться к стоматологу. Если зуб сломался или выпал, надо его найти и при возможности снова поместить в рот.

Если зуб испачкан, осторожно прополощите его в физиологическом растворе, пастеризованном молоке или холодной воде. Если эти жидкости недоступны, то для очистки зуба подойдет и слюна самого пострадавшего.

До прихода к стоматологу надо хранить зуб либо во рту, либо в стаканчике со слюной или физиологическим раствором. Если имеется открытая рана, то нужно осторожно очистить ее водой. Не трогайте травмированное место языком или пальцем.

Срочно обратитесь к зубному врачу, который окажет вам неотложную помощь и даст дальнейшие инструкции по лечению.

Человек нуждается в неотложной первой помощи, если у него возникли травмы зубов, обширный отек в челюстно-лицевой области, затруднения при открытии рта, воспаление, а также острые заболевания слюнных желез или нижнечелюстного сустава.