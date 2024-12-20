За девять месяцев этого года произошло 1200 случаев травм зубов. Несчастье не предупреждает о своем приближении, и, к сожалению, люди все чаще получают травмы зубов. Может случиться, что ситуация очень серьезная и срочно необходима неотложная помощь. Что в таком случае делать и куда обращаться?
Где можно получить экстренную стоматологическую помощь?
Все зависит от проблемы и ее масштаба - есть ли в полости рта острое воспаление, открытая рана, сильная зубная боль, сломанный зуб или зуб выпал.
Важно сохранять спокойствие и выяснить, что именно тревожит. Если во рту началось острое воспаление, нужно принять болеутоляющее и обратиться к стоматологу. Если зуб сломался или выпал, надо его найти и при возможности снова поместить в рот.
Если зуб испачкан, осторожно прополощите его в физиологическом растворе, пастеризованном молоке или холодной воде. Если эти жидкости недоступны, то для очистки зуба подойдет и слюна самого пострадавшего.
До прихода к стоматологу надо хранить зуб либо во рту, либо в стаканчике со слюной или физиологическим раствором. Если имеется открытая рана, то нужно осторожно очистить ее водой. Не трогайте травмированное место языком или пальцем.
Срочно обратитесь к зубному врачу, который окажет вам неотложную помощь и даст дальнейшие инструкции по лечению.
Человек нуждается в неотложной первой помощи, если у него возникли травмы зубов, обширный отек в челюстно-лицевой области, затруднения при открытии рта, воспаление, а также острые заболевания слюнных желез или нижнечелюстного сустава.
Вы избежание серьезных ситуаций надо по крайней мере раз в год посещать зубного врача, а также сделать свои хобби более безопасными. Во время спортивных занятий следует надевать защитное снаряжение, а при контактных видах спорта - защищать зубную дугу с помощью спортивных кап. Родители маленьких детей должны следить, чтобы у детей была возможность играть безопасно и не повреждая зубы.
Неотложная помощь для всех бесплатная
В случае острого заболевания или травмы зубов неотложная помощь оказывается бесплатно. Бесплатная первая помощь оказывается в случае, когда отсрочка помощи или ее неоказание может стать причиной смерти нуждающегося в помощи или стойкого нарушения здоровья. Требуется ли в данной ситуации неотложное лечение, решает зубной врач.
Касса здоровья финансирует следующие процедуры: осмотр, обезболивание, удаление или репозиция зуба, вскрытие гнойника, промывка или зашивание раны. Касса здоровья покрывает также расходы на рентгеновские снимки и последующий контроль. Более точный список услуг есть на домашней странице Кассы здоровья.
Для получения бесплатной неотложной стоматологической помощи надо обращаться в лечебное учреждение, заключившее договор с Кассой здоровья.
Надо обратить внимание, что с обширными челюстно-лицевыми травмами надо обращаться все-таки в отделение экстренной медицины. В Ида-Вирумаа в случае серьезных челюстно-лицевых травм помощь можно получить в отделении экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы. При отсутствии возможности транспортировки надо сразу вызвать скорую помощь.