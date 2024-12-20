Сегодня черная налоговая среда. Если посмотрим сегодня на тот фестиваль повышений налогов, который в прямом смысле слова приведен сегодня в действие и который по сути внедрят принимаемым бюджетом, то увидим, что в течение следующего года будет иметь место повышение десяти государственных налогов.
Урмас Рейнсалу: сегодня черная налоговая среда
Десять государственных налогов будут введены в разные сроки, причем возникла совершенно абсурдная ситуация, что повышение налога правительство в своей политической агенде во многих случаях обложит дополнительным налогом. Так, например, повысят акциз на бензин, и, в свою очередь, это повышение налога обложат дополнительно, повысив налог с оборота. Это же касается 45% повышения электроакциза, который, в свою очередь, обложат еще и налогом с оборота.
Общий объем повышений налогов, который свалится на шею и плечи предпринимателей и просто жителей Эстонии, превысит в следующем году миллиард евро. И принципиальный выбор у этого правительства неверный. Потому что исходной точкой политики правительства является нытье вокруг повышения налогов, однако отсутствует рассмотрение роста экономики, чтобы вывести Эстонию из экономического спада и чтобы объем нашей экономики вырос.
Поэтому не чудо, что в результате повышения правительством налогов произойдут две вещи. Во-первых, рост нашей экономики будет ниже, а это значит, что в следующем году в госбюджет поступит примерно на 200 миллионов евро меньше в связи с правительственным повышением налогов. Во-вторых, повышение налогов, в свою очередь, означает для жителей Эстонии и эстонской экономики дополнительное инфляционное давление. В следующем году каждый евро в кармане каждого человека подешевеет к концу года на 5% по сравнению с началом года.
"Общий объем повышений налогов, который свалится на шею и плечи предпринимателей и просто жителей Эстонии, превысит в следующем году миллиард евро".
член Рийгикогу, "Isamaa"
В случае повышения налогов ситуация сейчас на самом деле такая, что самый болезненный удар от них получат как раз через повышение косвенных налогов те люди, чей реальный доход невелик. Это, во-первых, пожилые люди, живущие от пенсии до пенсии; во-вторых, это семьи с детьми, где на каждого члена семьи приходится меньше кормильцев; в-третьих, это люди, проживающие в сельской местности, где средний уровень доходов ниже, чем в городах.
Правительство говорит две вещи. Во-первых, что наряду с повышением налогов оно уменьшит управленческие расходы. Это утверждение оказалось блефом. В действительности налоги повысятся на миллиард евро. А если мы посмотрим на управленческие расходы, которые включают, по оценке правительства, расходы на управление, рабочую силу и различные пособия, то на самом деле эти расходы не уменьшатся. Это значит, что всю нагрузку взвалят на плечи людей и ухудшат перспективы для экономики.
Правительство утверждает, будто нет альтернативы повышению налогов, имея в виду дополнительные расходы на гособорону и безопасность. В то же время, если посмотрим на госбюджет следующего года, то увидим, что по сравнению с бюджетом 2024 года расходы государства на оборонное спецснаряжение уменьшатся на 96 миллионов евро, в то время как правительство утверждает в пояснительной записке к бюджету, что расходы на боеприпасы дополнительно вырастут на 75 миллионов евро.
"Isamaa" предложил альтернативный бюджет, базовым положением которого является то, что, во-первых, с полной финансовой ответственностью можно в ближайшие годы обойтись в Эстонии без дополнительных повышений налогов, которые контрпродуктивны в смысле как уровня жизни людей, так и шансов для экономики.
Следующий год станет для жителей Эстонии трудным. Об этом говорит сама по себе пояснительная записка Министерства финансов к бюджету 2025 года. Потому что общая покупательная способность людей - из-за повышения налогов в комбинации с повышением цен - уменьшится.
Нас беспокоят неразбериха и создание стресса вокруг нашего образования, будущего и политики зарплаты учителей. К концу года совершенно бессовестно выяснилось то, в чем признались представители правительства: оказывается, у правительства в этом году имелись в бюджете Министерства образования денежные средства для того, чтобы предотвратить состоявшуюся в начале года самую крупную за период после восстановления независимости забастовку учителей. Однако этого не сделали. По сути, в 2025 году не будут сокращены также управленческие расходы.
Сигнал "Isamaa" четкий и конкретный: политика этого правительства плохая. Она не отвечает сегодняшним потребностям Эстонии, не способствует повышению уровня жизни людей и улучшению возможностей для экономики. Поэтому "Isamaa" голосует против этого бюджета, так как он получился плохим и лишает народ Эстонии чувства уверенности. А чувства неуверенности в нынешний период времени, богатый на стрессы и объективные проблемы, в Эстонии и без того хватает.
Задачей государства, задачей политического руководства эстонского государства в такой ситуации должно быть, напротив, вселять в людей оптимизм, на деле избегать шагов, которые приводят к снижению качества жизни людей, а также принимать в соответствии с военной ситуацией те решения, которые необходимы для реализации потребностей гособороны.
Данный момент, эта черная налоговая среда, когда мы видим каскад налогов, который начнет разворачиваться в течение года, очень сложный. "Isamaa" тоже смотрит сегодня в лицо народу Эстонии и народ Эстонии спрашивают: "Что будет дальше? Что будет в следующем году и в последующие годы?".