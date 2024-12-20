Урмас Рейнсалу: сегодня черная налоговая среда

В случае повышения налогов ситуация сейчас на самом деле такая, что самый болезненный удар от них получат как раз через повышение косвенных налогов те люди, чей реальный доход невелик. Это, во-первых, пожилые люди, живущие от пенсии до пенсии; во-вторых, это семьи с детьми, где на каждого члена семьи приходится меньше кормильцев; в-третьих, это люди, проживающие в сельской местности, где средний уровень доходов ниже, чем в городах.

Правительство говорит две вещи. Во-первых, что наряду с повышением налогов оно уменьшит управленческие расходы. Это утверждение оказалось блефом. В действительности налоги повысятся на миллиард евро. А если мы посмотрим на управленческие расходы, которые включают, по оценке правительства, расходы на управление, рабочую силу и различные пособия, то на самом деле эти расходы не уменьшатся. Это значит, что всю нагрузку взвалят на плечи людей и ухудшат перспективы для экономики.

Правительство утверждает, будто нет альтернативы повышению налогов, имея в виду дополнительные расходы на гособорону и безопасность. В то же время, если посмотрим на госбюджет следующего года, то увидим, что по сравнению с бюджетом 2024 года расходы государства на оборонное спецснаряжение уменьшатся на 96 миллионов евро, в то время как правительство утверждает в пояснительной записке к бюджету, что расходы на боеприпасы дополнительно вырастут на 75 миллионов евро.