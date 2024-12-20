Рийгикогу принял государственный бюджет на 2025 год

Результат голосования за инициированный правительством Закон о государственном бюджете на 2025 год: за - 56, против - 29.

По сравнению с бюджетом на этот год, доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро, т.е. на 5,8%, а расходы - на 0,7 миллиарда евро, т.е. на 3,9%. Объем инвестиций и инвестиционных пособий в бюджете составит порядка 1,9 миллиарда евро.

Расходы на военную оборону составят 3,3% ВВП. Бюджет предусматривает инвестиции в оборонную промышленность, сферу информационных технологий, строительство "Rail Baltic", строительство дорог, поддержку ремонта зданий, упрощение принятия в использование возобновляемой энергии, ремонт Дома искусств и Национальной библиотеки.

Также предусматривается повышение средней пенсии по старости и пособий для детей и людей трудоспособного возраста с глубоким недугом, а также дальнейшее финансирование перехода на эстоноязычное образование.

Согласно закону, налоговая нагрузка в 2025 году составит 35,8% ВВП. Номинальный дефицит бюджета правительственного сектора сохранится на уровне 3% ВВП, что позволит обеспечить выполнение Маастрихтского правила о сбалансированности бюджета.

В качестве целей государственного бюджета на 2025 год правительство обозначило обеспечение безопасности населения и государства, приведение в порядок финансового положения страны и обеспечение устойчивого экономического роста.