Марис Лаури: повышения налогов сейчас неизбежны

Большой дефицит можно уменьшать разными способами: повышая налоги, уменьшая расходы или тратя умнее. Этот бюджет использует все три метода. Повышения налогов могут нам и не нравиться, но, к сожалению, они неизбежны. Их нужно делать разумно, и ясно, что партии, исходя из своих мировоззрений, имеют разные предпочтения. Это компромисс, который не всегда радует всех нас.

Но когда я слышу определенные речи и вопросы, то понимаю, что частью мировоззрения некоторых и является ненавидеть предпринимателей, ненавидеть тех, кто преуспел в жизни и усерден. Есть такие, кто хотел бы уничтожить средний класс, пугая, что надо все отобрать и разделить между своими.

Оборонный налог - это временный налог. Он собирает ресурсы во благо безопасности и он распределяет нагрузку тонким слоем на все общество, чтобы эта нагрузка не стала непомерной. Безопасность - это самое важное, я так считаю.

Однако у кого-то, видно, в характере выезжать на чужом горбу. Сегодня мы видели также обильные крокодиловы слезы по поводу того, что происходит катастрофа, люди беднеют и так далее. Очевидно, круг наших знакомых не совпадает. Я встречаюсь с людьми, и среди них довольно много тех, чьи доходы очень скромные. Но они не жалуются, они говорят, что тяжело, сложно, однако они понимают, что всем нам нужно приложить усилия. Они скорее не понимают тех, у кого доходы, может быть, средние или повыше, однако они не готовы делать свой вклад во благо общества.

Нынешняя коалиция сделала выбор, и он, может быть, не во всех аспектах наиболее приятен и наверняка нравится не всем нам. У каждого свои предпочтения. Однако это и служит решением, это и есть то, чего ждет от нас Конституция Эстонской Республики - чтобы мы вместе делали работу.