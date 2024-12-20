У каждого из нас имеются свои предпочтения и представления о том, как могли бы обстоять дела. Кто-то считает, что Эстония не нуждается в повышении оборонных расходов или что Украина не нуждается в помощи. Я знаю, что если народ не хочет кормить свою армию, то вскоре будет кормить армию врага. Кто-то считает, что деньги приходят сами собой неизвестно откуда, кто-то хочет разом уменьшить налоги и увеличить расходы, очевидно, исходя из такой логики, что не его это дело, что произойдет в будущем.
Марис Лаури: повышения налогов сейчас неизбежны
Представленный правительством Рийгикогу бюджет 2025 года отражает приоритеты деятельности нынешнего правительства и компромисс трех сторон, как и предусматривает Конституция.
Каковы те важные вещи, между которыми мы ищем равновесия? Во-первых, конечно, безопасность. По последним, уточненным данным, оборонные расходы, в соответствии с методикой НАТО, составляют 1,4 миллиарда евро, то есть 3,3% прогнозируемого ВВП. По второй методике, которую использует Департамент статистики, эти расходы составят 1,465 миллиарда евро, то есть 3,5% ВВП. Закупать боеприпасы будут в следующем году и в последующие годы. На фоне этих соображений и существующего положения рекомендую внимательно прочитать сегодняшнее интервью с командующим Силами обороны, а не строить всяческие предположения, производить чудо-вычисления, сеять ложь и панику.
Конечно, важно и то, чтобы дела в нашей экономике улучшились. Не в наших силах устранить злого соседа на востоке или сделать его дружелюбным, чтобы изменить те оценки рисков, которые даны экономике Эстонии и которые действительно уменьшили инвестиции со стороны как своих эстонских, так и зарубежных предпринимателей. Однако мы можем приложить усилия во имя того, чтобы все-таки уменьшить эти риски. Мы можем поддерживать Украину, укреплять свою безопасность и делать другие вещи, которые улучшат бизнес-среду, ведь не государство производит богатство, это делают все же предприниматели и работающие на предприятиях люди.
"Большой дефицит можно уменьшать разными способами: повышая налоги, уменьшая расходы или тратя умнее. Этот бюджет использует все три метода".
член Рийгикогу, Партия реформ
Первая задача государства - гарантировать честную конкуренцию как в самой Эстонии, так и стараться, чтобы к эстонским предпринимателям честно относились также при конкуренции за рубежом. Мы можем, используя в том числе денежные средства Евросоюза, помочь предприятиям пережить сложные моменты. Можно также уменьшить бюрократию, особенно нелепую отчетность и регуляции. Однако государство может инвестировать также в инфраструктуру, и все это будет делаться также в следующий год, что и отражено в бюджете.
Одними из приоритетов бюджета является поддержка более слабых, несмотря на сложное бюджетное положение. Пенсии не снизятся, хотя некоторые распространяют такую ложь. Пусть это останется на их совести - пугать народ, чему, я считаю, наш враждебный восточный сосед только аплодирует. Значительные суммы будут выделены в следующем году и на то, чтобы переход на эстоноязычное образование продолжался и осуществлялся как можно быстрее.
Важны усилия для улучшения состояния бюджета. Та долговременная расхлябанность, которая началась при первом правительстве Юри Ратаса, является значительным и долговременным риском. К сожалению, большая часть оппозиции не хочет признать это, что, на мой взгляд, безответственно.
Кредит не является бюджетным доходом. Кредит - это способ покрыть те расходы, на которые собственных доходов, прежде всего налогов, не хватает. Текущие расходы нельзя покрывать за счет кредитов. Тем не менее мы это делаем - и это плохо. Это плохо как для финансов и экономики, так и для безопасности. Это реальный риск, который может реализоваться не сегодня или завтра, а, может быть, через несколько лет. И тогда у нас действительно может возникнуть необходимость в таких шагах, которых мы, может быть, и не хотим сейчас себе представить.
Большой дефицит можно уменьшать разными способами: повышая налоги, уменьшая расходы или тратя умнее. Этот бюджет использует все три метода. Повышения налогов могут нам и не нравиться, но, к сожалению, они неизбежны. Их нужно делать разумно, и ясно, что партии, исходя из своих мировоззрений, имеют разные предпочтения. Это компромисс, который не всегда радует всех нас.
Но когда я слышу определенные речи и вопросы, то понимаю, что частью мировоззрения некоторых и является ненавидеть предпринимателей, ненавидеть тех, кто преуспел в жизни и усерден. Есть такие, кто хотел бы уничтожить средний класс, пугая, что надо все отобрать и разделить между своими.
Оборонный налог - это временный налог. Он собирает ресурсы во благо безопасности и он распределяет нагрузку тонким слоем на все общество, чтобы эта нагрузка не стала непомерной. Безопасность - это самое важное, я так считаю.
Однако у кого-то, видно, в характере выезжать на чужом горбу. Сегодня мы видели также обильные крокодиловы слезы по поводу того, что происходит катастрофа, люди беднеют и так далее. Очевидно, круг наших знакомых не совпадает. Я встречаюсь с людьми, и среди них довольно много тех, чьи доходы очень скромные. Но они не жалуются, они говорят, что тяжело, сложно, однако они понимают, что всем нам нужно приложить усилия. Они скорее не понимают тех, у кого доходы, может быть, средние или повыше, однако они не готовы делать свой вклад во благо общества.
Нынешняя коалиция сделала выбор, и он, может быть, не во всех аспектах наиболее приятен и наверняка нравится не всем нам. У каждого свои предпочтения. Однако это и служит решением, это и есть то, чего ждет от нас Конституция Эстонской Республики - чтобы мы вместе делали работу.