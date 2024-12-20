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Александр Дусман: "Мое кредо - делай что можешь, и будь что будет"

Александр Дусман не одно десятилетие занимается общественной деятельностью, направленной на то, чтобы представители разных национальных групп могли комфортно жить в Ида-Вирумаа, и его труды не остаются незамеченными - это подтверждает и титул "Золотой фонд интеграции". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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Отметивший в этом году 80-летие кохтлаярвесец Александр Дусман более четверти века является лидером Круглого стола обществ национальной культуры, членом правления Ида-Вирумааского центра интеграции. Под его руководством родились традиции, наиболее известная из которых - ежегодный фестиваль национальных культур "Творческий котел", который в сентябре отметил двадцатилетие. В Ида-Вирумаа состоялось десять международных конференций по продвижению толерантности и предотвращению конфликтов. За выдающийся вклад в развитие интеграции в Эстонии, многолетний труд и успехи Фонд интеграции и Министерство культуры на прошлой неделе удостоили его почетного титула "Золотой фонд интеграции".

CV: Александр Дусман

  • Родился 24 июня 1944 года в Коканде в Узбекистане, но детство прошло в Керчи (Крым).
  • В 1969 году закончил Московский горный институт по специальности "горный инженер-механик".
  • В 1969-1980 годах был научным сотрудником в Кохтла-Ярвеском филиале Института горного дела имени Скочинского.
  • В 1980-1993 годах - старший преподаватель в Кохтла-Ярвеском филиале Таллиннского политехнического института (ныне - Таллиннский технический университет).
  • В 1993-1997 годах - советник по международным связям Кохтла-Ярвеского горсобрания.
  • В 1995-1997 годах - замдиректора Кохтла-Ярвеского центра обучения взрослых.
  • В 1997-2006 годах - главный специалист Ида-Вируского уездного управления по межнациональным отношениям.
  • С 1988 года - лидер еврейской общины Ида-Вирумаа.
  • В 1995 году он стал одним из инициаторов организации Круглого стола национально-культурных объединений, который возглавляет более четверти века.

- У вас много наград, среди которых "Жемчужина культуры", орден Белой звезды V степени, уездный знак отличия. Совет Еврейской общины Эстонии пять лет назад объявил вас "Человеком года 5779" (по еврейскому календарю). Насколько неожиданен и значим для вас новый титул?

- Знал, что мою кандидатуру кто-то выдвинул, но ведь претендентов было много, поэтому то, что выбрали меня, неожиданно. Всегда выполняю свою работу так, как умею и могу, не думая о том, что получу за это какую-то награду. Признание твоего труда всегда приятно. Даже просто доброе слово - значимо. 

За выдающийся вклад в развитие интеграции в Эстонии, многолетний труд и успехи Фонд интеграции и Министерство культуры удостоили Александра Дусмана почетного титула "Золотой фонд интеграции".
За выдающийся вклад в развитие интеграции в Эстонии, многолетний труд и успехи Фонд интеграции и Министерство культуры удостоили Александра Дусмана почетного титула "Золотой фонд интеграции". Фото: Raul Mee

- Предполагаю, что не все наши читатели знают об этой организации - Круглый стол национальных меньшинств. Для чего он был создан?

- Это абсолютно уникальная гражданская инициатива, подобной которой, насколько я знаю, нет не только в нашей стране, но и в других тоже. Прежде всего это площадка для гражданского диалога с властными структурами, поэтому Круглый стол был создан именно при старейшине уезда, а когда этот институт прекратил существование, перешел под крыло Министерства культуры.

На ежемесячные заседания мы приглашаем разных представителей власти, которые информируют и помогают нам решать различные вопросы и проблемы национальных меньшинств. Почти три десятилетия не просто существования, а реализации множества проектов доказывают, что такая общественная организация нужна и важна для многонационального региона.

Уникальность Круглого стола в том, что у нас нет устава, счета, это добровольная организация, вход и выход в которую абсолютно свободный. Никто, включая меня как руководителя, никогда не получал зарплату за эту работу, хотя, безусловно, она требует и много времени, и ответственности.

- Что же тогда привлекает людей, которые за столько лет не пропустили ни одного заседания?

- Ресурсы у каждого отдельного общества национальной культуры ограничены, вместе можно сделать больше, интереснее, ярче. То, что они получают на свою деятельность чуть больше тысячи евро в год - точно не решающий фактор для присутствия.

На заседаниях Круглого стола обсуждаем идеи и подготовку к мероприятиям, приглашаем гостей - к нам приезжают политики, представители власти, предприниматели, успешные люди, с которыми разговариваем на самые разные темы, иногда непростые, но волнующие людей или значимые для общества. Бывает не очень легко для обеих сторон, но возникает взаимоуважение, и это дорогого стоит. То, что все это продолжается и наш состав не уменьшается, говорит о том, что это важно для людей.

Встречи всегда очень содержательные: происходит не только конструктивный диалог, мы постоянно напоминаем о мультикультурности Эстонии. Представителям нацменьшинств есть возможность почувствовать себя более причастными к происходящему в стране.

Удалось осуществить ряд больших и маленьких проектов, что стимулировало деятельность многочисленных национальных обществ, которые постоянно могли ощущать поддержку. Значит, наши усилия и энтузиазм не напрасны.

- Если у этой общественной организации нет финансов, как удается проводить мероприятия?

- Мы можем что-то предлагать, обсуждать, и если о чем-то договариваемся, тогда исполнение, в том числе и поиск финансов и партнеров, берет на себя Интеграционный центр, который имеет и устав, и финансы. Очень много нам помогает его сотрудник Хели Фершель.

- Как лидер общественной организации, что считаете самым большим успехом за прошедшие годы?

- Глобальные задачи перед Круглым столом - вечные. Времена меняются, но список членов вырос с четырех до 37 обществ. Люди ездят из Нарвы, Лохусуу и других мест. Зачем? Наверное, для многих важна внешняя оценка их деятельности. Мы создаем атмосферу, в которой национальные общества нуждаются. Стараемся участвовать везде, где можно.

Сочетание свободного участия привлекает новых людей. Сказать, что так будет всегда? Не уверен, люди стареют и энтузиазм иногда гаснет. В этом году по этой причине ушло чувашское общество, но прибавилось новое белорусское.

- Поздравляя вас с наградой, ида-вирумааский специалист по народной культуре Эстонского центра народной культуры Анне Уттендорф отметила, что в то время, когда на Украине идет война и некоторые общества хотели бы, скорее, отдалиться друг от друга, нежели сблизиться, вы сумели сплотить их за круглым столом. Как вам это удается?

- Мир меняется, какие-то вспышки непонимания или невосприятия были все время, но я стараюсь успокаивать, говорить с людьми, иногда довольно жестко, но в основном опираясь на собственный опыт. ОБСЕ неоднократно посылала меня наблюдателем в Украину, Белоруссию, Молдову... Знаю, как проходили процессы, рассказывал о том, что видел своими глазами.

Обиды и недопонимания тоже бывали, но два момента, которыми я доволен: первое - что на уровне Круглого стола удавалось уйти от бессмысленной говорильни и соревнований темпераментов, а второе - к счастью, в нашем регионе конфликтов на национальной почве никогда не было.

- Интересно, а как вы сами оказались в Эстонии?

- Родился в Коканде, в Узбекистане. Мои родители были туда эвакуированы, и там я появился на свет. Но все мои предки имели крымско-одесские корни. Мне было два года, когда семья вернулась в Керчь. Там я и вырос. В сознательном возрасте никогда не был в Узбекистане.

Учился в Московском горном институте и, можно сказать, случайно оказался в Эстонии. По окончании вуза хотел заниматься наукой и предлагали остаться в Москве, но время было сложное, только закончилась хрущевская оттепель, началось закручивание гаек, особенно повлиявшее именно на людей еврейской национальности. Поэтому сначала распределили на шахту в Ростовскую область, в те времена - глубокое захолустье, но коллеги встали на защиту и, наверное единственный раз в истории института, ректор провел перераспределение, в результате я получил направление в Эстонию. Ничего не знал о ней, но когда приехал сюда, то мне понравилось. Оказалось, что к евреям тут не относятся плохо. Понял, что по уровню свободы Эстония и в контексте СССР находилась на совсем другой ступени.

- Считаете, что повезло?

- Спустя полвека нахожу, что выбор был верным. Хотя поначалу думал, что останусь тут на год-два, но оказалось навсегда, Эстония стала для меня близкой и родной. Здесь начал свою научную работу, защитил диссертацию, стал преподавать в Таллиннском техническом университете. 

Александру Дусману не пришлось работать непосредственно в шахте, но его научные исследования все равно были связаны с шахтами и приходилось спускаться под землю.
Александру Дусману не пришлось работать непосредственно в шахте, но его научные исследования все равно были связаны с шахтами и приходилось спускаться под землю. Фото: Erakogu

Регион покорил ухоженностью

Александр Дусман, получив после окончания вуза распределение в "Эстонсланец", ничего не знал об Эстонской Республике.

- Это было лето 1969 года, - вспоминает он. - В Ленинграде жила моя тетя, которая общалась с близкими ученого и политического деятеля Михаила Лотмана, которая сказала, что Эстония - хороший вариант. Поехал. И первое очень сильное впечатление произвела ухоженность Йыхви - симпатичные домики, чистые улицы. В Кохтла-Ярве поначалу изумила тишина на улицах. На юге - у меня крымские корни - люди шумят по мелочам, а здесь словно и нет никого! Архитектура тоже показалась привлекательной. Кроме того, молодые специалисты сразу получали комнату, а чуть позже и квартиру, что по тем временам тоже казалось необычным и привлекательным.

Тогда в Кохтла-Ярве приехала большая группа молодых специалистов, выпускники разных вузов, пятерых поселили в 4-комнатной квартире на Калеви, 16. С тех пор живу в этом же доме и в том же подъезде, правда, с небольшим перерывом - создав семью, ненадолго переехали, а потом от института, где преподавал, получили другую квартиру, как оказалось, в том же доме...

Позже, неожиданно для меня самого, мое техническое образование нашло применение и вовсе в гуманитарной сфере. Почему? Размышлял об этом. Задача людей технической сферы - ставить правильные вопросы и находить на них ответы. Если мы окажемся в состоянии правильно найти и решить проблемы, то будем довольны. Гуманитарии иногда зацикливаются на мелочах, технари действуют конкретно. Поэтому и вопросы нацменьшинств - по крайней мере те, которыми я занимаюсь и за которые отвечаю, - всегда стараюсь конкретизировать.

- Тридцать пять лет назад, еще до Круглого стола, вы создали также Ида-Вирумааское общество еврейской культуры, одно из наиболее активных и сейчас. Что побудило?

- Я родом не из религиозной семьи, один из моих предков и был раввином. Но уже мои дедушка и бабушка перестали разговаривать на идиш, не говоря уж о том, что мы не говорим на иврите. Представьте себе человека, который до конца 80-х годов не знал традиций, языка и религии, но все же ощущал себя евреем. Первое, что нас объединяло, - дух антисемитизма в советское время. Порой он проявлялся физически, порой морально, но существовал всегда. На каком-то генетическом уровне в нас живет страх. Даже в сегодняшней Эстонии часть евреев не акцептирует себя - то ли стыдятся, то ли боятся. Наша главная задача - сделать так, чтобы люди не только ощущали свои корни, но и признали их своими, либо через традиции, либо через культуру или религию. Поэтому изучаем, знакомим с ними и других. 

Еврейский праздник Ханука - время прославления Всевышнего. Считается, что в этот день священник зажег минору, чтобы очистить Иерусалимский храм от нечисти. В этом году в Кохтла-Ярве свечи и Хануки зажгут 25 декабря.
Еврейский праздник Ханука - время прославления Всевышнего. Считается, что в этот день священник зажег минору, чтобы очистить Иерусалимский храм от нечисти. В этом году в Кохтла-Ярве свечи и Хануки зажгут 25 декабря. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

- Главный раввин Эстонии Шмуэль Котт любит повторять фразу о том, что еврейский народ никогда не падает духом. Согласны?

- Конечно. Мы все были на перепутье, когда страна вернулась на свой путь развития. К сожалению, пришлось резко уйти от научной и преподавательской работы, мне было 48 лет, что делать дальше? Был выбор - уехать и попытаться делать карьеру, но решил, что Эстония мне нравится, надо посмотреть, что может быть интересным, попробовать. Стал втягиваться в общественную жизнь. 

Александр Дусман и главный раввин Эстонии отмечают радостный праздник Суккот, когда евреи строят шалаши. Появляется такой и в Кохтла-Ярве.
Александр Дусман и главный раввин Эстонии отмечают радостный праздник Суккот, когда евреи строят шалаши. Появляется такой и в Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Идеалисты давно уехали и многие живут в Израиле, но у меня есть понимание, что если я случайно оказался в современной стране и могу вносить вклад в ее развитие, участвуя в переходе в группу успешных стран, в то же время сохраняя свои корни и помогая другим это делать, это не дает опускать руки. Мое кредо, пришедшее из времен, когда мы жили в одной большой стране, всегда со мной: делай что можешь, и будь что будет. Если есть семья, работа, которая нравится, то что нужно еще?

Большое разочарование то, что, к сожалению, и через десятилетия мало что изменилось в глобальном мире - евреев как преследовали, так и продолжают. Люди вынуждены уезжать. Но это также позволяет держать форму - у тебя должен быть не только панцирь вместо тонкой кожи, ты должен постоянно искать, заниматься разными вещами, готовить "запасную" площадку. Так у меня всегда было - кроме основной, параллельная работа.

Дисциплина и ответственность - такое отношение к работе переношу и в общину. Никому из тех, кто живет здесь, ничего не приносили на тарелочке, и когда кто-то говорит, что жизнь не удалась, возникает вопрос: почему? У всех примерно одинаковые стартовые условия, и только от тебя зависело, что можешь и, главное, хочешь.

- Вы могли бы заняться и политикой. Уверена, что многие партии хотели бы видеть вас в своих рядах. Не звали?

- Два созыва был депутатом городского собрания, возглавляя комиссию по культуре и образованию, науке и бизнесу. Позже сам отказался баллотироваться, на этом моя политическая карьера завершилась.

Никогда не входил ни в какие партии, понимая, что время политики, где я мог бы высказать свое личное мнение, а не моей партии или группы, прошло. Неважно, что ты думаешь, а какое решение приняло руководство. Это противоречит моему самосознанию.

- Вернемся к Круглому столу. Истекает очередной срок ваших полномочий руководителя, если снова выберут вас, готовы продолжать?

- Наоборот, готов сдать бразды правления. Потому что отчетливо понимаю: нужна, как говорится, молодая кровь. Нельзя стоять на месте, надо развиваться, искать новые формы, привлекать молодежь. Это легче и нужно делать молодым. Кандидатуры есть, будем обсуждать на заседании в январе. Безусловно, сам готов помогать, а также, пока есть силы, по-прежнему вести самые большие проекты.

- Что видите в перспективе или о чем мечтаете?

- Мой возраст не позволяет заглядывать далеко вперед, но я был бы рад, если бы скорее закончилась война в Украине. Там погибают люди, в 21-м веке это немыслимая вещь, когда такое происходит по прихоти одного человека!

Говоря об Ида-Вирумаа, очень бы хотел, чтобы наш регион занял заслуженное место и был первым не в списке по количеству безработных, а в списке активного использования ресурсов, которых у нас точно гораздо больше, чем у других.

В идеале хочу, чтобы представители разных национальных групп могли комфортно жить для себя и окружающих. В каком-то смысле моя деятельность на протяжении последних лет направлена именно на это. Если мы будем продолжать искать, кто виноват, ничего хорошего не будет. Но если искать решения, что делать, - есть шанс. 

МНЕНИЕ

Зинаида Клыга.
Зинаида Клыга. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Руководитель белорусского общества "БЭЗ" Зинаида КЛЫГА:

- Не знаю личности, более достойной премии "Золотой фонд интеграции". Эта победа заслужена многолетней очень интенсивной работой именно в сфере интеграции. За плечами у Александра создание еврейской общины Ида-Вирумаа 36 лет назад, еще в советскую пору, в 1988 году, а затем в 1995 году он стал инициатором организации Круглого стола национально-культурных объединений Ида-Вирумаа и в течение уже почти тридцати лет остается движущей силой этого уникального образования, объединяющего творческие, интеграционные действия более чем двадцати национальных обществ региона.

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