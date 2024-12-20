Александр Дусман: "Мое кредо - делай что можешь, и будь что будет"

Отметивший в этом году 80-летие кохтлаярвесец Александр Дусман более четверти века является лидером Круглого стола обществ национальной культуры, членом правления Ида-Вирумааского центра интеграции. Под его руководством родились традиции, наиболее известная из которых - ежегодный фестиваль национальных культур "Творческий котел", который в сентябре отметил двадцатилетие. В Ида-Вирумаа состоялось десять международных конференций по продвижению толерантности и предотвращению конфликтов. За выдающийся вклад в развитие интеграции в Эстонии, многолетний труд и успехи Фонд интеграции и Министерство культуры на прошлой неделе удостоили его почетного титула "Золотой фонд интеграции".
CV: Александр Дусман
- Родился 24 июня 1944 года в Коканде в Узбекистане, но детство прошло в Керчи (Крым).
- В 1969 году закончил Московский горный институт по специальности "горный инженер-механик".
- В 1969-1980 годах был научным сотрудником в Кохтла-Ярвеском филиале Института горного дела имени Скочинского.
- В 1980-1993 годах - старший преподаватель в Кохтла-Ярвеском филиале Таллиннского политехнического института (ныне - Таллиннский технический университет).
- В 1993-1997 годах - советник по международным связям Кохтла-Ярвеского горсобрания.
- В 1995-1997 годах - замдиректора Кохтла-Ярвеского центра обучения взрослых.
- В 1997-2006 годах - главный специалист Ида-Вируского уездного управления по межнациональным отношениям.
- С 1988 года - лидер еврейской общины Ида-Вирумаа.
- В 1995 году он стал одним из инициаторов организации Круглого стола национально-культурных объединений, который возглавляет более четверти века.
- У вас много наград, среди которых "Жемчужина культуры", орден Белой звезды V степени, уездный знак отличия. Совет Еврейской общины Эстонии пять лет назад объявил вас "Человеком года 5779" (по еврейскому календарю). Насколько неожиданен и значим для вас новый титул?
- Знал, что мою кандидатуру кто-то выдвинул, но ведь претендентов было много, поэтому то, что выбрали меня, неожиданно. Всегда выполняю свою работу так, как умею и могу, не думая о том, что получу за это какую-то награду. Признание твоего труда всегда приятно. Даже просто доброе слово - значимо.
- Предполагаю, что не все наши читатели знают об этой организации - Круглый стол национальных меньшинств. Для чего он был создан?