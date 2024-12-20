Александр Дусман: "Мое кредо - делай что можешь, и будь что будет"

- Спустя полвека нахожу, что выбор был верным. Хотя поначалу думал, что останусь тут на год-два, но оказалось навсегда, Эстония стала для меня близкой и родной. Здесь начал свою научную работу, защитил диссертацию, стал преподавать в Таллиннском техническом университете.

Александру Дусману не пришлось работать непосредственно в шахте, но его научные исследования все равно были связаны с шахтами и приходилось спускаться под землю. Фото: Erakogu

Регион покорил ухоженностью

Александр Дусман, получив после окончания вуза распределение в "Эстонсланец", ничего не знал об Эстонской Республике.

- Это было лето 1969 года, - вспоминает он. - В Ленинграде жила моя тетя, которая общалась с близкими ученого и политического деятеля Михаила Лотмана, которая сказала, что Эстония - хороший вариант. Поехал. И первое очень сильное впечатление произвела ухоженность Йыхви - симпатичные домики, чистые улицы. В Кохтла-Ярве поначалу изумила тишина на улицах. На юге - у меня крымские корни - люди шумят по мелочам, а здесь словно и нет никого! Архитектура тоже показалась привлекательной. Кроме того, молодые специалисты сразу получали комнату, а чуть позже и квартиру, что по тем временам тоже казалось необычным и привлекательным.

Тогда в Кохтла-Ярве приехала большая группа молодых специалистов, выпускники разных вузов, пятерых поселили в 4-комнатной квартире на Калеви, 16. С тех пор живу в этом же доме и в том же подъезде, правда, с небольшим перерывом - создав семью, ненадолго переехали, а потом от института, где преподавал, получили другую квартиру, как оказалось, в том же доме...