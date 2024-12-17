ОДИН ВОПРОС Действуют ли особые условия для работы в праздничные дни?

Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

- Если в праздничные дни все же приходится работать, важно знать, что за отработанное в эти дни время выплачивается двойная заработная плата. Кроме того, 23 и 31 декабря рабочий день всех работников необходимо сократить на три часа.

Сокращение рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, если человек работает неполный рабочий день всего три часа в день, ему не нужно приходить на работу в предпраздничный день.

Если экономическая деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, необходимо договориться с работником о том, что он будет работать в предпраздничный день как в обычный рабочий день. Если работник согласится на это, то три часа, не сокращенные в предпраздничный день, считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законодательством либо оплачиваемым отгулом, либо по договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. Если работник не согласен работать в предпраздничный день полный рабочий день, работодатель не имеет права принуждать его к этому.

За часы, отработанные в день государственного праздника, работнику должна быть выплачена двойная заработная плата, независимо от того, как оплачивается труд работника - получает он ежемесячную или почасовую оплату, на основе обычного или суммированного учета рабочего времени.