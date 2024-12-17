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Ученики Таммикуской основной школы украсили школьную стену накситраллями

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Ученики 7-го и 9-го классов Таммикуской основной школы рисовали накситраллей после уроков в течение нескольких месяцев.
Ученики 7-го и 9-го классов Таммикуской основной школы рисовали накситраллей после уроков в течение нескольких месяцев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ученики 7-го и 9-го классов Таммикуской основной школы объединили в творческой мастерской практику эстонского языка и искусство. В результате на стене школы появилась иллюстрация, изображающая героев книги Эно Рауда накситраллей.

О приключениях Муфты, Полботинка и Моховой Бороды ученики читали много лет назад в начальных классах. Теперь в рамках проекта образования по интересам их нужно было нарисовать на стене как можно реалистичнее - так, как их изобразил художник Эдгар Вальтер.

Ведущую роль взяла на себя ученица 9-го класса Ксения Хансман, которая учится в Ахтмеской школе искусств.

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