Ученики Таммикуской основной школы украсили школьную стену накситраллями

О приключениях Муфты, Полботинка и Моховой Бороды ученики читали много лет назад в начальных классах. Теперь в рамках проекта образования по интересам их нужно было нарисовать на стене как можно реалистичнее - так, как их изобразил художник Эдгар Вальтер.