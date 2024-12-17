Ученики 7-го и 9-го классов Таммикуской основной школы объединили в творческой мастерской практику эстонского языка и искусство. В результате на стене школы появилась иллюстрация, изображающая героев книги Эно Рауда накситраллей.
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Ученики Таммикуской основной школы украсили школьную стену накситраллями
О приключениях Муфты, Полботинка и Моховой Бороды ученики читали много лет назад в начальных классах. Теперь в рамках проекта образования по интересам их нужно было нарисовать на стене как можно реалистичнее - так, как их изобразил художник Эдгар Вальтер.