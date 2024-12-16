15 декабря примерно в одиннадцать часов дня служба эвакуации сообщила в центр тревоги, что из автобуса, съехавшего в кювет в деревне Леммаку волости Алутагузе, слышен шипящий звук, что может свидетельствовать об утечке газа.
Съехавший в кювет в Алутагузе автобус дал течь
Спасатели выяснили, что кран установленного на крыше автобуса газового баллона сломался и из него вытекает газ. Обратились к техникам, которые сказали, что из баллона нужно откачать газ.
В канаву также вытекло около 20 литров масла, которое засыпали опилками и собрали.