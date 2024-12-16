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Съехавший в кювет в Алутагузе автобус дал течь

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Авария в Леммаку.
Авария в Леммаку. Фото: Спасательный департамент

15 декабря примерно в одиннадцать часов дня служба эвакуации сообщила в центр тревоги, что из автобуса, съехавшего в кювет в деревне Леммаку волости Алутагузе, слышен шипящий звук, что может свидетельствовать об утечке газа.

Спасатели выяснили, что кран установленного на крыше автобуса газового баллона сломался и из него вытекает газ. Обратились к техникам, которые сказали, что из баллона нужно откачать газ.

В канаву также вытекло около 20 литров масла, которое засыпали опилками и собрали.

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