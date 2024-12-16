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Кохтла-Ярве подарил новорожденным по серебряной ложечке

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Кохтла-Ярве традиционно на праздничном приеме дарит своим новорожденным ложечку с символикой города.
Кохтла-Ярве традиционно на праздничном приеме дарит своим новорожденным ложечку с символикой города. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В минувший вторник в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялся прием для новорожденных и их родителей.

В торжественной обстановке мэр Хенри Казело и вице-мэр по социальным вопросам Эвелин Данилов вручили каждому серебряную ложку и книгу.

Вручая памятные подарки, мэр выразил надежду, что дети, рожденные в Кохтла-Ярве, будут расти и успешно развиваться в своем родном городе.

С января по сентябрь 2024 года в Кохтла-Ярве родилось 113 младенцев, что на 64 меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

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