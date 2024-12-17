В начале осени оператор общественной бани в Ахтме на Яанику, 18а - АО "Vekoolis" - отказался от предоставления банных услуг, но городские власти тогда пообещали, что у любителей попариться и в дальнейшем будет возможность посетить здесь парную. Две недели назад баня возобновила работу.
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Общественная баня в Ахтме вновь распахнула двери
После того как арендатор не пожелал продолжать договор аренды, 2 октября оперирование передали муниципальному предприятию "OSK Grupp", руководители которого пообещали, что уже в следующую субботу готовы принимать любителей парной. Однако заведение оставалось закрыто для посетителей больше двух месяцев.