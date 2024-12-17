Общественная баня в Ахтме вновь распахнула двери

Ахтмеская баня была закрыта с октября до декабря, но теперь тут уже можно погреться.

В начале осени оператор общественной бани в Ахтме на Яанику, 18а - АО "Vekoolis" - отказался от предоставления банных услуг, но городские власти тогда пообещали, что у любителей попариться и в дальнейшем будет возможность посетить здесь парную. Две недели назад баня возобновила работу.