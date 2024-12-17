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Общественная баня в Ахтме вновь распахнула двери

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Ахтмеская баня была закрыта с октября до декабря, но теперь тут уже можно погреться.
Ахтмеская баня была закрыта с октября до декабря, но теперь тут уже можно погреться. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В начале осени оператор общественной бани в Ахтме на Яанику, 18а - АО "Vekoolis" - отказался от предоставления банных услуг, но городские власти тогда пообещали, что у любителей попариться и в дальнейшем будет возможность посетить здесь парную. Две недели назад баня возобновила работу.

После того как арендатор не пожелал продолжать договор аренды, 2 октября оперирование передали муниципальному предприятию "OSK Grupp", руководители которого пообещали, что уже в следующую субботу готовы принимать любителей парной. Однако заведение оставалось закрыто для посетителей больше двух месяцев.

- Для запуска потребовалось больше времени, чем поначалу предполагали, - объяснил длинную паузу директор "OSK Grupp" Мартин Лехтла. - Не стали спешить, потому что возникла необходимость отрегулировать систему отопления, привести в порядок другие коммуникации. Пока шли ремонтные работы на техносистемах, сделали также косметический ремонт в помещениях - что-то подкрасили, почистили.

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