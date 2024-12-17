"Время старых интерфронтовиков прошло, и подрастает новое, образованное поколение". Вамбола Пааво, журналист

К сожалению, есть и другая сторона, которая все еще живет с менталитетом советских времен, согласно которому существует только один язык общения. Это уже не так - за 33 года мир полностью изменился. Если в свое время не удосужился выучить эстонский язык, то сегодня почти наверняка попал в жизненные перипетии. Неквалифицированные рабочие, живущие в замкнутом сообществе и проклинающие государство.

Со школьных лет я помню пожилую пару из Кивиыли, которая была русской интеллигенцией в самом прямом смысле этого слова. Это была бывшая петербургская аристократия. Они говорили на шести или семи языках, ни разу никто не услышал от них ни одного русского ругательства. На улице все на них оглядывались. Муж старушки был бывшим офицером императорской армии. После революции семье чудом удалось вырваться на Запад, и они поселились в Эстонии. Естественно, некоторые их ненавидели: "Не свои...".

Сегодня в Эстонии живут образованные молодые русские семьи, которые отдают своих детей в школы с эстонским языком обучения и хотят дать им самое лучшее образование. Давайте уважать их желания, и даже если с нами говорят с небольшим акцентом, давайте будем приветливо общаться.

Мы говорим о не владеющий местным языком Нарве, но давайте создадим условия для того, чтобы она не была похожа на изолированный остров. С другой стороны, самой Нарве тоже необходимо избавиться от старых убеждений, придумать новые идеи. Слишком долго там находились в собственном пузыре, но теперь этот пузырь лопнул.

Пора прекратить грязные политические игры в Нарве, прийти в сегодняшний день и начать дышать вместе с остальной страной. Изучение языка - это новая реальность, и очень многое зависит от настроя.