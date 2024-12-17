Недавно в Таллинне меня ждал приятный сюрприз. Владельцам собак, независимо от национальности и языка, всегда есть о чем поговорить. Молодой человек русской национальности попросил меня продолжить разговор на эстонском языке. Это редкость. Он хотел попрактиковаться в языке и его раздражало то, что эстонцы при общении с русскими всегда переходят на русский. Как можно выучить язык, если тебе не дают такой возможности, - так он рассуждал.
Вамбола Пааво: Как молодой человек из Нарвы попросил меня говорить по-эстонски
Эстонский язык молодого человека был беглым и грамматически правильным. Он был родом из Нарвы и приехал в столичную гимназию, изучением языка занимался уже два года.
Давайте подбадривать людей, а если в их речи иногда случится ошибка, не стоит смеяться, из-за этого человек закроется и в будущем уже не осмелится сказать что-то по-эстонски.
Давайте дадим русской молодежи больше возможностей общаться на эстонском языке, сколько бы грамматических ошибок ни было. Надо запастись терпением.
Русская молодежь хочет быть в одном информационном поле с нами. Время старых интерфронтовиков прошло, и подрастает новое, образованное поколение. У меня много знакомых и коллег, как русских, так и белорусов, и все они в той или иной степени овладели эстонским языком и хотят на нем говорить.
Когда мой сын был маленьким и ходил в детский сад, в его группе была девочка из русской семьи. Ее брат ходил в гимназию Мийны Хярма с англоязычным уклоном. В их доме существовали правила: один день они говорили по-русски, другой - по-английски, третий - по-эстонски. Девочка выучила эстонский язык играя. Сегодня она уже взрослая и очень уважаемый специалист в своей области. Конечно, все начинается с дома и с отношения. В данном случае мы имели дело с образованными родителями, которые хотели дать своим детям хорошее образование, чтобы они чувствовали себя в Эстонии как дома.
"Время старых интерфронтовиков прошло, и подрастает новое, образованное поколение".Вамбола Пааво, журналист
К сожалению, есть и другая сторона, которая все еще живет с менталитетом советских времен, согласно которому существует только один язык общения. Это уже не так - за 33 года мир полностью изменился. Если в свое время не удосужился выучить эстонский язык, то сегодня почти наверняка попал в жизненные перипетии. Неквалифицированные рабочие, живущие в замкнутом сообществе и проклинающие государство.
Со школьных лет я помню пожилую пару из Кивиыли, которая была русской интеллигенцией в самом прямом смысле этого слова. Это была бывшая петербургская аристократия. Они говорили на шести или семи языках, ни разу никто не услышал от них ни одного русского ругательства. На улице все на них оглядывались. Муж старушки был бывшим офицером императорской армии. После революции семье чудом удалось вырваться на Запад, и они поселились в Эстонии. Естественно, некоторые их ненавидели: "Не свои...".
Сегодня в Эстонии живут образованные молодые русские семьи, которые отдают своих детей в школы с эстонским языком обучения и хотят дать им самое лучшее образование. Давайте уважать их желания, и даже если с нами говорят с небольшим акцентом, давайте будем приветливо общаться.
Мы говорим о не владеющий местным языком Нарве, но давайте создадим условия для того, чтобы она не была похожа на изолированный остров. С другой стороны, самой Нарве тоже необходимо избавиться от старых убеждений, придумать новые идеи. Слишком долго там находились в собственном пузыре, но теперь этот пузырь лопнул.
Пора прекратить грязные политические игры в Нарве, прийти в сегодняшний день и начать дышать вместе с остальной страной. Изучение языка - это новая реальность, и очень многое зависит от настроя.