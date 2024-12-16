Власти Нарвы выстрелят деньгами в небо: городской фейерверк возвращается после двухлетнего перерыва

Новогодний городской фейерверк в Нарве, как и во множестве других городов и волостей, отменили в декабре 2020 года из-за бушевавшей тогда пандемии коронавируса. Но уже спустя год, 31 декабря 2021 года, снова организовали как вечерний фейерверк для детей, так и ночной для публики постарше, хотя и тогда еще просили всех не кучковаться и держать дистанцию между компаниями.

Еще спустя год, в 2022 году, от городского фейерверка на приграничной Петровской площади Нарвы снова отказались, и в тот раз его заменили довольно дорогим лазерным шоу. От пальбы за городской счет отказались, заботясь о чувствах тех, кто пострадал и страдает от канонады в воюющей Украине.

На новогоднюю ночь в конце 2023 года город Нарва экономно не закупил ни фейерверков, ни лазерного светопредставления. Но, конечно, на площади все равно организовали народное гулянье с музыкой, плясками и телепоздравлениями.

Теперь же, в 2024 году, фейерверк на Петровскую площадь возвращается, чтобы снова с грохотом и дымом дополнить праздничную программу. Так называемого детского фейерверка предновогодним вечером в Нарве за городской счет не будет.

Для движения транспорта и автопарковки Петровская площадь, располагающаяся перед Нарвским погранпунктом, будет закрыта уже с семи вечера 30 декабря. Рейсовые автобусы, которые подвозят людей к погранпункту и забирают от границы, смогут останавливаться неподалеку на улице Тулевику, о чем перевозчики уже оповещены, как рассказали в Нарвской горуправе. Напомним, движение любого автотранспорта через эстонско-российскую границу в Нарве и Ивангороде полностью перекрыто уже с февраля, так что границу здесь можно пересекать исключительно пешком - и для пешеходов Петровская площадь остается открытой всегда.

Как сообщили на Нарвском погранпункте, в новогоднюю ночь они будут пропускать пешеходов по обычному графику, то есть двери закроются в 23 часа 31 декабря и откроются в семь утра 1 января.