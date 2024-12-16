Из городского бюджета выделены деньги на новогодний фейерверк, так что чиновники уже заключили соответствующий договор.
Власти Нарвы выстрелят деньгами в небо: городской фейерверк возвращается после двухлетнего перерыва
Новогодний фейерверк над приграничной Петровской площадью Нарвы начнется в полночь, знаменуя собой первые секунды и минуты наступившего 2025 года.
Нарвское горсобрание выделило деньги на фейерверк, внеся соответствующую строчку в дополнительный городской бюджет, утвержденный в конце ноября. Затем, 13 декабря, в горуправе был подписан договор стоимостью 8000 евро с ТОО "Pyrocom" - фирмой из Ляэне-Вирумаа, имеющей финское происхождение, специализирующейся на фейерверках и пиротехнике.
Замруководителя отдела культуры Нарвской горуправы Дмитрий Вергун сказал, что горожане регулярно спрашивают про новогодний фейерверк и однозначно хотят его.
- Люди ведь так и так будут запускать фейерверки и на площади, и везде, то есть говорить о тишине в это время не приходится. Так что логичнее позвать нарвитян на городской праздник, чтобы они послушали концерт и остались на салют с последующей праздничной программой, - объяснил Вергун, почему Нарва вернулась к практике салютовать новому году за городской счет.
Рассчитанная на детей праздничная музыкальная и игровая программа на Петровской площади Нарвы будет длиться 31 декабря с 18.00 до 20.00: ребят ждут игры, конкурсы, праздничные сюрпризы. Потом еще несколько часов на площади будут просто звучать новогодние мелодии.
В 23.00 начнется переходящий в ночь праздничный вечер для взрослых с участием Владимира Чердакова и других музыкантов. Прямо перед полуночью планируется трансляция видеопоздравлений мэра Нарвы Яана Тоотса и президента Эстонии Алара Кариса.
Фейерверк над Петровской площадью начнется ровно в полночь, и последующий новогодний праздник продлится там до двух часов.
Новогодний городской фейерверк в Нарве, как и во множестве других городов и волостей, отменили в декабре 2020 года из-за бушевавшей тогда пандемии коронавируса. Но уже спустя год, 31 декабря 2021 года, снова организовали как вечерний фейерверк для детей, так и ночной для публики постарше, хотя и тогда еще просили всех не кучковаться и держать дистанцию между компаниями.
Еще спустя год, в 2022 году, от городского фейерверка на приграничной Петровской площади Нарвы снова отказались, и в тот раз его заменили довольно дорогим лазерным шоу. От пальбы за городской счет отказались, заботясь о чувствах тех, кто пострадал и страдает от канонады в воюющей Украине.
На новогоднюю ночь в конце 2023 года город Нарва экономно не закупил ни фейерверков, ни лазерного светопредставления. Но, конечно, на площади все равно организовали народное гулянье с музыкой, плясками и телепоздравлениями.
Теперь же, в 2024 году, фейерверк на Петровскую площадь возвращается, чтобы снова с грохотом и дымом дополнить праздничную программу. Так называемого детского фейерверка предновогодним вечером в Нарве за городской счет не будет.
Для движения транспорта и автопарковки Петровская площадь, располагающаяся перед Нарвским погранпунктом, будет закрыта уже с семи вечера 30 декабря. Рейсовые автобусы, которые подвозят людей к погранпункту и забирают от границы, смогут останавливаться неподалеку на улице Тулевику, о чем перевозчики уже оповещены, как рассказали в Нарвской горуправе. Напомним, движение любого автотранспорта через эстонско-российскую границу в Нарве и Ивангороде полностью перекрыто уже с февраля, так что границу здесь можно пересекать исключительно пешком - и для пешеходов Петровская площадь остается открытой всегда.
Как сообщили на Нарвском погранпункте, в новогоднюю ночь они будут пропускать пешеходов по обычному графику, то есть двери закроются в 23 часа 31 декабря и откроются в семь утра 1 января.