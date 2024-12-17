Департамент охраны памятников старины признает важность нарвских труб, но их культурную ценность нужно изучить

Нарвская городская управа взяла бы под охрану государства трубы Балтийской ТЭС, но компания-владелец не желает их содержать, поскольку их обслуживание обходится дорого. Поэтому, по мнению "Eesti Energia", для их сохранения следует решить вопрос о финансировании их содержания.

Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik