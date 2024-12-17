Департамент охраны памятников старины согласен с позицией Нарвской городской управы, что дымовые трубы Балтийской электростанции, которые "Eesti Energia" хочет снести, являются важными достопримечательностями, но чтобы взять их под охрану, необходимо четко определить, как будет организовано их обслуживание.
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Департамент охраны памятников старины признает важность нарвских труб, но их культурную ценность нужно изучить
В ноябре город Нарва подал в Департамент охраны памятников старины ходатайство о взятии труб Балтийской электростанции под охрану как памятник культуры. Город Нарва также отправил в Департамент охраны памятников старины запрос, в каком состоянии сейчас находится это делопроизводство.