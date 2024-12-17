Вт, 17.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

Кятлин Кукк: Мошенники используют экономические трудности людей для вербовки денежных мулов

Copy
Кятлин Кукк, руководитель службы безопасности отдела SEB по предотвращению мошенничеств
Кятлин Кукк, руководитель службы безопасности отдела SEB по предотвращению мошенничеств Фото: Erakogu

Усложняющаяся экономическая ситуация приводит к тому, что все больше людей становятся денежными мулами. Повседневная деятельность популярной "работы" заключается в оперативном выманивании наличных денег с максимальной зарплатой 160 евро в день.

Все чаще в мессенджерах или по SMS людям поступают предложения о работе как на неполный, так и на полный рабочий день с ежедневной зарплатой 30-160 евро. Хотя предсказуемым результатом таких предложений является официальное клеймо преступника, подобные объявления можно найти даже на известных порталах по трудоустройству.

Денежный мул - это, как правило, человек, который занимается посредничеством в переводе чужих денег через свои банковские счета. Но поскольку преступникам становится все труднее получать украденные деньги по электронным каналам (операции с картами и электронные переводы), неотъемлемой частью преступных схем стали наличные деньги, и возникла необходимость в курьерах-мулах. Мулы, выступающие в роли денежных посредников, - это преимущественно молодые мужчины.

Роль мула заключается в получении денег непосредственно от жертвы, в посылочном автомате или по карте в банкомате. Таким образом, они в своей ежедневной деятельности среди прочего посещают новых потенциальных жертв, представляясь сотрудниками банка, службы безопасности или полиции, а добычей становятся банковские карты людей вместе с PIN-кодами или наличные деньги.

Перед визитом другие "сотрудники" преступной группировки по телефону убеждают жертву, что в целях безопасности банковскую карту с PIN-кодами необходимо передать надежному человеку, который на самом деле является денежным мулом.

Собранная сумма, в свою очередь, передается следующему сборщику. Продолжительность пути из рук в руки варьируется в зависимости от иерархической структуры, но большая часть вывозится из страны.

У полиции гораздо больше шансов поймать денежных мулов, чем в случае других видов мошенничества, и это часто помогает добраться до организаторов преступления.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Мнение
Наверх