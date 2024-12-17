Кятлин Кукк: Мошенники используют экономические трудности людей для вербовки денежных мулов

Все чаще в мессенджерах или по SMS людям поступают предложения о работе как на неполный, так и на полный рабочий день с ежедневной зарплатой 30-160 евро. Хотя предсказуемым результатом таких предложений является официальное клеймо преступника, подобные объявления можно найти даже на известных порталах по трудоустройству.

Денежный мул - это, как правило, человек, который занимается посредничеством в переводе чужих денег через свои банковские счета. Но поскольку преступникам становится все труднее получать украденные деньги по электронным каналам (операции с картами и электронные переводы), неотъемлемой частью преступных схем стали наличные деньги, и возникла необходимость в курьерах-мулах. Мулы, выступающие в роли денежных посредников, - это преимущественно молодые мужчины.

Роль мула заключается в получении денег непосредственно от жертвы, в посылочном автомате или по карте в банкомате. Таким образом, они в своей ежедневной деятельности среди прочего посещают новых потенциальных жертв, представляясь сотрудниками банка, службы безопасности или полиции, а добычей становятся банковские карты людей вместе с PIN-кодами или наличные деньги.

Перед визитом другие "сотрудники" преступной группировки по телефону убеждают жертву, что в целях безопасности банковскую карту с PIN-кодами необходимо передать надежному человеку, который на самом деле является денежным мулом.

Собранная сумма, в свою очередь, передается следующему сборщику. Продолжительность пути из рук в руки варьируется в зависимости от иерархической структуры, но большая часть вывозится из страны.

У полиции гораздо больше шансов поймать денежных мулов, чем в случае других видов мошенничества, и это часто помогает добраться до организаторов преступления.