Министр обороны подтвердил, что айдуские ветряки не мешают больше радарам Сил обороны

В августе этого года торжественно открыли принадлежащий братьям Сынаялг Айдуский ветропарк, развитие которого государство остановило на шесть лет в интересах обороноспособности страны.

Министр обороны Ханно Певкур подтвердил на прошлой неделе, отвечая на критические вопросы о влиянии расположенного в Люганузеской волости Айдуского ветропарка на обороноспособность Эстонии, что ветряки не мешают государственному воздушному мониторингу. Хотя Министерство обороны несколько лет препятствовало развитию ветропарка, ссылаясь на его мешающее работе радаров влияние, ветряки были торжественно открыты нынешним летом, и Певкур тоже участвовал в торжестве по этому поводу.