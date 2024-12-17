Министр обороны Ханно Певкур подтвердил на прошлой неделе, отвечая на критические вопросы о влиянии расположенного в Люганузеской волости Айдуского ветропарка на обороноспособность Эстонии, что ветряки не мешают государственному воздушному мониторингу. Хотя Министерство обороны несколько лет препятствовало развитию ветропарка, ссылаясь на его мешающее работе радаров влияние, ветряки были торжественно открыты нынешним летом, и Певкур тоже участвовал в торжестве по этому поводу.
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Министр обороны подтвердил, что айдуские ветряки не мешают больше радарам Сил обороны
Сделавший запрос избранный от Ида-Вирумаа Арво Аллер (EKRE) сослался на прошлой неделе в Рийгикогу на руководителя военной разведки полковника Антса Кивисельга, который сказал, что влияние ветропарков в общем негативно для Сил обороны, поскольку ветропарки мешают радиоразведке и затрудняют принятие и позиционирование сигналов с территории противника, а также в конечном итоге сокращают время предварительного оповещения.