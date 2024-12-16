На погранпункте в Нарве резко выросло время ожидания, продают места

С приближением праздников количество желающих попасть в Россию заметно выросло – в среднем приходится стоять в очереди до 10 часов, а порой и более. В основном это жители Финляндии и других стран Европы. Столь медленное продвижение очереди они связывают с предприимчивостью местных жителей, передает rus.err новость "Актуальной камеры" .

"Здесь местные жители, они не работают, их несколько сотен человек. И каждый из них занимает очередь каждые 10 метров. А потом место продают, [оно стоит] от 50 до 75, 100 евро. Они не дают и рта раскрыть. Идет просто вымогательство денег", – сказал житель Хельсинки Александр Жуков.