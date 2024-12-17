В Ида-Вирумаа учителя и школьники приняли участие в игровом обучении предпринимательству

В программу развития школ и центров работы с молодежью включены восемь школ и три молодежных центра Ида-Вирумаа.

Организовавшая программу руководитель некоммерческого объединения Ettevõtlusküla ("Деревня предпринимательства") Эвелин Рятсеп отметила, что новая программа, длившаяся восемь месяцев, получила очень хорошие отзывы как от учителей, так и от учеников.

"Как правило, у молодых людей нет личного опыта по многим темам финансовой грамотности и предпринимательства, но его можно создать с помощью игр и бизнес-симуляций. Учащиеся получают первые результаты в игре, что создает у молодежи мотивацию и интерес к обучению. Одно из преимуществ программ "Деревни предпринимательства" заключается в том, что ученики могут взять на себя ответственность за преподавание, руководство и обмен знаниями; помимо изучения предмета они развивают социальные навыки и умение работать в команде", – пояснила Рятсеп.

В программе приняли участие 20 учителей и 92 ученика, которые приобрели навыки проведения игрового обучения. Благодаря им в игровом обучении в Ида-Вирумаа приняли участие 518 школьников.

Учителя отметили, что получили инструменты и навыки для реализации игрового обучения и по другим предметам; им очень понравился энтузиазм учеников. Теперь учителя нескольких школ Ида-Вирумаа планируют начать применять игры в обучении в первой и второй школьных ступенях, в том числе для улучшения навыков эстонского языка у учащихся, говорящих на других языках.

Принявшие участие в программе ученики подчеркнули, что участие помогло им развить такие навыки, как справляться с волнением в процессе выступления и привлекать внимание в группе, заключать соглашения и придерживаться их. Кроме того, ученики научились лучше выстраивать свои личные границы, одновременно учитывая интересы других.

Реализацию нововведений в Ида-Вирумаа поддержала государственная программа развития эстонской стартап-экосистемы Startup Estonia.

"Молодых людей необходимо поощрять и поддерживать, чтобы они осмеливались мечтать и думать о том, чем они действительно хотят заниматься в своей жизни и как этого достичь. Поддержка предприимчивости молодежи и развитие активного отношения к жизни – очень важное направление деятельности Startup Estonia, и я верю, что влияние этого проекта будет долгосрочным и гораздо более масштабным, чем сейчас", – сказала руководитель региональных стартап-проектов Startup Estonia Элина Дубова.