16 декабря в новом пневмохолле в Нарве случилось ЧП: под тяжестью снега купол просел. Сигнализация не сработала, но никто не пострадал. Руководство пневмохолла вызвало строителей, они смогли оперативно, но временно решить проблему. Сегодня, 17 декабря, спортивный центр до устранения всех последствий работать не будет.
В Нарве сдулся новый пневмохолл
По словам Андрей Шилина, директора Нарвского спортивного центра, ЧП можно назвать строительным. Он объяснил, что снег, съезжая с крыши на сторону, где расположены основные воздушные агрегаты пневмохолла, повредил воздушный короб, по которому подается воздух. Образовался зазор, воздух поступал не в здание, а выходил на улицу, сообщает rus.delfi.
„Сейчас проблему временно ликвидировали аварийным способом - залатали, по сути, - пояснил Шилин. - Строители оперативно отреагировали, приехали, поняли причину нарушения работы, съездили за необходимыми инструментами и исправили проблему. Они признали свою недоработку. Теперь строители детально должны разобраться с проблемой, чтобы решить ее основательно, а не временно. Они планируют заменить весь короб и агрегат“.
Шилин отметил, что эти ремонтные работы будут проведены по гарантии. Из-за того, что пока пневмохолл находился в полусдутом состоянии, повредились несколько светильников и нужно их заменить, 17 декабря спортцентр работать не будет.