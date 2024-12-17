В Нарве сдулся новый пневмохолл

По словам Андрей Шилина, директора Нарвского спортивного центра, ЧП можно назвать строительным. Он объяснил, что снег, съезжая с крыши на сторону, где расположены основные воздушные агрегаты пневмохолла, повредил воздушный короб, по которому подается воздух. Образовался зазор, воздух поступал не в здание, а выходил на улицу, сообщает rus.delfi.

„Сейчас проблему временно ликвидировали аварийным способом - залатали, по сути, - пояснил Шилин. - Строители оперативно отреагировали, приехали, поняли причину нарушения работы, съездили за необходимыми инструментами и исправили проблему. Они признали свою недоработку. Теперь строители детально должны разобраться с проблемой, чтобы решить ее основательно, а не временно. Они планируют заменить весь короб и агрегат“.

Шилин отметил, что эти ремонтные работы будут проведены по гарантии. Из-за того, что пока пневмохолл находился в полусдутом состоянии, повредились несколько светильников и нужно их заменить, 17 декабря спортцентр работать не будет.