МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.12-29.12 Куда пойти в будни и на выходных

* В атриуме Синимяэской школы в 16.00 - рождественский праздник. Ведущая вечера и певица Мария Минич. В программе - танцы и игры. Билет - 5 евро.

Кровяные колбаски. Фото: Erakogu

* На кухне Кийклаского народного дома в 18.00 - делаем кровяные колбаски. Плата за участие - 4 евро. Информация: www.kiikla.ee.

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 20.00 - новогодний праздник. Выступает Ане. Открыто кафе. Бронирование: Kaisa.Pukk@toila.ee. Билет: предварительно - 12 евро, на месте - 15 евро.

Суббота, 21 декабря

* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.

* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - костюмированный рождественский вечер (для детей). Веселые конкурсы, игры, танцы. Приз за лучший костюм. Требуется регистрация: тел. 392 5046.

* В Тойла в ресторане "Mereresto" в 17.00 - рождественский праздник. Цена - 65 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - новогодний праздник (на русском языке). Танцы под музыку ансамбля "Cantare".

Воскресенье, 22 декабря

* В Нарвской крепости в 11.00 и 12.00 на русском языке, в 14.00 и 15.00 на эстонском языке - детская рождественская программа.

* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.

* На хуторе Рабаталу Алутагузеской волости с 12.00 до 18.00 - большой рабаталуский рождественский день. Открыта ферма животных, можно познакомиться с Йыулувана, помастерить и др. Информация - на странице "Rabatalu saunad ja elamused" в "ФБ". Билет - 10 евро, детям до 2-х лет - бесплатно, семейный билет (2+2) - 20 евро, каждый следующий ребенок из той же семьи - 5 евро.