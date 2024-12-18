Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 19 по 29 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 19.12-29.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 20 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - премьера: "Seitse pöialpoissi" / "Семь гномов", танцевальный спектакль танцевальной студии "Viis Tähte" и танцевального коллектива "Ритм". После спектакля - игровая программа для детей. Представление подходит для детей с трех лет. Билет - 10-11,60 евро.
Суббота, 21 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 и 13.00 - "Зимней сказочной порой", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 20 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Рождество в Эстонии. Мастерим рождественские украшения. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарва-Йыэсуу в "Narva-Jõesuu Medical SPA" в 15.00 - концерт "Jõulurõõmu" / "Рождественская радость". Хор девочек ЭТВ. Концерт бесплатный, вход по приглашениям. Приглашения можно получить в Нарва-Йыэсууской библиотеке.
* В Сондаском общинном доме в 16.00 - "Võlupulber" / "Волшебный порошок", песенная игра сондаского проектного драмкружка. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 16.00 - рождественский концерт вокальной студии "Magic Land". Билет - 6 евро.
* В Люганузеской церкви в 19.00 - рождественский концерт: Марко Матвере и "Ooper-Kvartett". Бесплатно.
Воскресенье, 22 декабря
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - премьера: "Seitse pöialpoissi" / "Семь гномов", танцевальный спектакль танцевальной студии "Viis Tähte" и танцевального коллектива "Ритм". После спектакля - игровая программа для детей. Представление подходит для детей с трех лет. Билет - 10-11,60 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - "Новый год в Ругодиве": новогодний спектакль "Секретное приключение" и праздник у елки "Три медведицы". В празднике участвуют танцевальная студия "Step Up", вокально-танцевальная студия "Шанс", театральные студии "Комиксы" и "Плюс". Билет - 6 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в "Narva-Jõesuu Medical SPA" в 12.00 - "Зимней сказочной порой", детский спектакль театра "Туулевески".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Rock'n'roll-jõulud!" / "Радуйся, мир! Рождественский рок-н-ролл!". Выступают Сюнни Вальтри, Таня Михайлова-Саар, Андрус Казесалу и др. Вход бесплатный.
Понедельник, 23 декабря
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Mida saavad jõulud teha" / "На что способно Рождество?", детский рождественский концерт. Билет - 7 евро.
Среда, 25 декабря
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - "Как-то раз под Новый год", спектакль театральной студии "Ёжики". После спектакля детей ждет веселая игровая программа. Билет - 5 евро. Информация по тел. 514 2157.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - тематическая вечеринка "Мы из 80-х". В программе: хиты зарубежной и русской музыки 80-х, конкурсы и уютная атмосфера. Дресс-код: 1980. Билет - 16 евро.
Четверг, 26 декабря
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 11.00 - "Новый год в "Ругодиве": новогодний спектакль "Секретное приключение" и праздник у елки "Три медведицы". В празднике участвуют танцевальная студия "Step Up", вокально-танцевальная студия "Шанс", театральные студии "Комиксы" и "Плюс". Билет - 6 евро.
* В Нарве в концертном доме "Geneva" в 19.00 - Фонд музыкантов PLMF представляет: концерт "Pühade imega aastavahetusse". Выступают Элина Нечаева и Герман Голами. Билет - 31,60-61,60 евро.
Пятница, 27 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Väike vaikne öömuusika" / "Маленькая тихая ночная музыка", музыкальный стендап дуэта "Igudesman & Joo". Билет - 20-40 eвро.
Суббота, 28 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: зимние истории. Мастерим снежных животных. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
Воскресенье, 29 декабря
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 и 18.00 - "Frozen, или Магическое путешествие в царство льда", танцевальный спектакль для всей семьи детского театра танца "Polly". Билет - 16,20 евро.
СПОРТ
Суббота, 21 декабря
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - Йыхвиский рождественский турнир по волейболу среди смешанных команд.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в шахматном зале на третьем этаже в 11.00 - блицтурнир памяти Эдуарда Козика.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 12.00 - скандинавская ходьба с Аэт Кийсла.
* В Вокаском Доме спорта в 14.00 - ночной баскетбол.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
Воскресенье, 22 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - Турнир рождественского гуся по петанку; дуплет.
* В Вокаском Доме спорта в 13.00 - народная лига по футзалу: ФК "Sinigal" - ФК "Viru Energy".
Суббота, 28 декабря
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 29 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - новогодний лотерейный турнир по петанку.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн) / ХК "Torpeedo".
РАЗНОЕ
Пятница, 20 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - мастер-класс по изготовлению цветных рождественских венков. Вход по билету на выставку.
* В атриуме Синимяэской школы в 16.00 - рождественский праздник. Ведущая вечера и певица Мария Минич. В программе - танцы и игры. Билет - 5 евро.
* На кухне Кийклаского народного дома в 18.00 - делаем кровяные колбаски. Плата за участие - 4 евро. Информация: www.kiikla.ee.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 20.00 - новогодний праздник. Выступает Ане. Открыто кафе. Бронирование: Kaisa.Pukk@toila.ee. Билет: предварительно - 12 евро, на месте - 15 евро.
Суббота, 21 декабря
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.
* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - костюмированный рождественский вечер (для детей). Веселые конкурсы, игры, танцы. Приз за лучший костюм. Требуется регистрация: тел. 392 5046.
* В Тойла в ресторане "Mereresto" в 17.00 - рождественский праздник. Цена - 65 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - новогодний праздник (на русском языке). Танцы под музыку ансамбля "Cantare".
Воскресенье, 22 декабря
* В Нарвской крепости в 11.00 и 12.00 на русском языке, в 14.00 и 15.00 на эстонском языке - детская рождественская программа.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.
* На хуторе Рабаталу Алутагузеской волости с 12.00 до 18.00 - большой рабаталуский рождественский день. Открыта ферма животных, можно познакомиться с Йыулувана, помастерить и др. Информация - на странице "Rabatalu saunad ja elamused" в "ФБ". Билет - 10 евро, детям до 2-х лет - бесплатно, семейный билет (2+2) - 20 евро, каждый следующий ребенок из той же семьи - 5 евро.
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - рождественская сказка и интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елочки. Билет - 10 евро (детям до трех лет - 5 евро). Информация по тел. 5858 6426 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
* От Кохтла-Ярвеского центра культуры в 16.00 стартует прогулка с фонарями "1000 sammu jõulukuuseni" / "1000 шагов к рождественской ели" (финиш - на площади Вирула). Конкурс рождественских фонарей, встреча с Йыулувана, огненное шоу театра огней "Зеркала". Выступают танцевальный коллектив "Арабеск", группа лайн-танца "A.C.D.", женская группа ансамбля народного танца "Вирулане". Участие бесплатное.
Вторник, 24 декабря
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - рождественская сказка и интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елочки. Билет - 10 евро (детям до трех лет - 5 евро). Информация по тел. 5858 6426 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Среда, 25 декабря
* В Нарвской крепости с 10.00 до 16.00 - рождественская программа.
* В Нарве в концертном доме "Geneva" в 16.00 - ''Как растопить Холодное сердце - 2'', новогоднее шоу для всей семьи. Авторская постановка продюсерского центра "Made in Odessa" по мотивам одного из самых популярных диснеевских мультфильмов. Билет - 16,60 - 41,60 евро.
Четверг, 26 декабря
* В Нарвской крепости с 10.00 до 16.00 - рождественская программа.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - рождественский вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Пятница, 27 декабря
* В Вокаском Доме спорта в 20.00 - новогодний праздник. Музыкальное сопровождение предложит "Elumees". Билеты: предварительно - 12 евро, на месте - 15 евро.
Суббота, 28 декабря
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале с 15.00 до 18.00 - молодежная рождественская ярмарка.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - новогодний праздник. Танцы под музыку ансамбля "Onud". Билет - 25 евро.
* В Тудулиннаском народном доме в 20.00 - "Kuumad kuuekümnendad" / "Горячие шестидесятые", стильная вечеринка по поводу 65-летия народного дома. Выступает бенд "Tony ja Janek". Билет - 10 евро, членам песенно-игрового общества Тудулинна - 5 евро.
* В Майдласком народном доме в 20.00 - новогодний танцевальный вечер. Танцы под музыку ансамбля "Ahoi".
Воскресенье, 29 декабря
* В Кийкласком народном доме в 12.00 для семей создателей Кийклаской рождественской страны - полдень в предвкушении праздника.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.
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