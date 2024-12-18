Дорожные хулиганы обнаружат в своем почтовом ящике черную открытку, Ида-Вирумаа по их количеству - в лидерах

Фото: Департамент полиции и погранохраны.

Черную рождественскую открытку получат 850 человек, совершивших в течение года четыре и более нарушений правил дорожного движения. Из них 102 человека получат открытку второй год подряд, а 22 – третий год подряд. По сравнению с прошлым годом количество получателей открытки увеличилось на 237 человек.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, увеличение числа получателей черной рождественской открытки является явным признаком ухудшения дорожной обстановки. «Сегодня нам приходится бояться других участников дорожного движения больше, чем грабителя, потому что мы никогда не можем быть уверены, что какой-нибудь дорожный хулиган не собьет нас насмерть или не причинит нам вреда», — сказала Лойго.

Самым злостным дорожным хулиганом в этом году стал мужчина 1992 года рождения, совершивший за год 27 нарушений правил дорожного движения. Все его нарушения в этом году были связаны с вождением без права управления. Первое нарушение правил дорожного движения молодой человек совершил в 2009 году, когда ему было 17 лет.

«Некоторые водители кажутся совершенно невменяемыми, когда нарушают правила дорожного движения почти тридцать раз за год. В настоящее время мужчина отбывает срок в тюрьме за свои нарушения. Мы отправим ему рождественскую открытку туда, может быть, у него будет время глубоко задуматься о своих действиях», — сказала Лойго.