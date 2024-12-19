Наконец-то региональная политика вышла на орбиту интересов общества, и помимо проблем мы начали говорить и о возможных решениях. В Министерстве регионального развития и сельского хозяйства мы выступаем за законодательство, которое способствует местному развитию, и запускаем различные меры поддержки, но мы также намерены все более решительно отстаивать интересы регионов, и одним из шагов к этому является создание должности региональных менеджеров.
Пирет Хартман: Зачем нужны государственные региональные менеджеры?
Задача региональных менеджеров - обеспечить представление интересов регионов на уровне центрального правительства, привлекая больше ресурсов на местный уровень для поддержки развития предпринимательства и, таким образом, создания новых рабочих мест. Это именно то, чего больше всего хотели сельские регионы - чтобы их больше принимали во внимание и чтобы развитие происходило за пределами так называемого золотого кольца.
Создание должностей региональных менеджеров, конечно, не является волшебной палочкой, но это один из возможных шагов к лучшей консолидации интересов, возможностей и потребностей регионов. Таким образом, появляется возможность лучше использовать имеющиеся в государстве ресурсы для развития регионов. В качестве плохого примера могу привести распределение мер предпринимательства предыдущего периода, когда только десять процентов ресурсов всех мер было направлено в сельскую местность.
Если решения будут принимать только чиновники, находящиеся в Таллинне, ситуация в региональной политике Эстонии не изменится. В новом периоде Евросоюза мы могли бы добиться гораздо большего в этом отношении, но для этого необходимо что-то принципиально изменить. Сейчас мы планируем изменения в распределении финансирования в новом периоде и создаем ситуацию, когда гораздо больше денег будет распределяться на региональной основе и решения будут приниматься на местном уровне.
"Если решения будут принимать только чиновники, находящиеся в Таллинне, ситуация в региональной политике Эстонии не изменится".Пирет Хартман, министр регионального развития и сельского хозяйства, СДП
У нас есть некоторый опыт. По аналогичным соображениям в прошлом году был назначен специальный представитель правительства в Ида-Вирумаа, который в сотрудничестве с различными учреждениями привлек в регион различные компании и помог реализовать ресурсы, связанные со справедливым переходом. Другие варианты также были успешно реализованы. Присутствие специального представителя по Ида-Вирумаа было положительным опытом, но это не единственный регион, который нуждается в нашем повышенном внимании. Поэтому в новом году мы хотим присутствовать во всех регионах Эстонии.
Одной из задач должности регионального менеджера будет посредничество в обмене информацией между центральным правительством и регионами, включая местные самоуправления. С одной стороны, региональный менеджер может донести информацию о различных мерах и программах поддержки до региональных партнеров и компаний, с другой стороны, он также может донести региональные проблемы до центрального правительства и предложения разработчикам мер.
Согласно действующей концепции, региональные менеджеры будут отвечать не только за один уезд. Мы считаем, что эффективно решить некоторые вопросы на уровне местного самоуправления или уезда сложно. Сейчас мы работаем над созданием регионов развития. На стадии реализации находятся два так называемых пилотных проекта, в ходе которых были созданы регионы центральной и южной Эстонии. При этом были учтены пожелания самих регионов/самоуправлений, возможные общие интересы в развитии предпринимательства, а также центры притяжения. Регионы еще не окончательно определены, но важно, чтобы у них было что-то общее.
Целью процесса является объединение уездов и существующих подразделений развития в сети, а также наращивание потенциала освоения средств Европейского союза на региональном уровне. Это прежде всего для того, чтобы совместно планировать развитие экономики региона и максимально эффективно использовать средства Евросоюза. Для руководства этим процессом и координации регионального сотрудничества будут созданы четыре должности региональных менеджеров: в восточной, центральной, южной и западной Эстонии.
Региональные менеджеры будут в штате Министерства регионального развития и сельского хозяйства. За последний год мы провели существенные реорганизации в министерстве, в том числе сократили 30 человек. Это дает нам возможность укрепить потенциал регионального уровня. Деньги необходимы, но перемены по-прежнему зависят от людей. Не важно, как мы их назовем, важно, что они будут делать. Я надеюсь, что благодаря способным руководителям мы сможем лучше и эффективнее отстаивать интересы всей Эстонии.