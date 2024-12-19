Пирет Хартман: Зачем нужны государственные региональные менеджеры?

У нас есть некоторый опыт. По аналогичным соображениям в прошлом году был назначен специальный представитель правительства в Ида-Вирумаа, который в сотрудничестве с различными учреждениями привлек в регион различные компании и помог реализовать ресурсы, связанные со справедливым переходом. Другие варианты также были успешно реализованы. Присутствие специального представителя по Ида-Вирумаа было положительным опытом, но это не единственный регион, который нуждается в нашем повышенном внимании. Поэтому в новом году мы хотим присутствовать во всех регионах Эстонии.

Одной из задач должности регионального менеджера будет посредничество в обмене информацией между центральным правительством и регионами, включая местные самоуправления. С одной стороны, региональный менеджер может донести информацию о различных мерах и программах поддержки до региональных партнеров и компаний, с другой стороны, он также может донести региональные проблемы до центрального правительства и предложения разработчикам мер.