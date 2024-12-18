Минфин собирается обложить "зарплаты в конвертах" социальным налогом

Законопроект о внесении соответствующих поправок в законодательство направлен на межведомственное согласование.

В министерстве пояснили, что в настоящее время, когда Налогово-таможенный департамент (MTA) выявляет на предприятии выплату зарплат в конвертах, но не может установить, кому конкретно были выплачены деньги, налоговый орган имеет право взыскать с таких выплат только подоходный налог.

Эта ситуация связана с тем, что действующий закон относит такие выплаты к расходам, не связанным с предпринимательской деятельностью. В случае принятия предложенных минфином поправок эти выплаты начнут рассматривать как специальную льготу, с которой предприятие обязано платить не только подоходный, но и социальный налог.

В министерстве считают, что это изменение сократит практику выплаты "зарплат в конвертах", улучшит собираемость налогов и будет способствовать честной конкуренции между предприятиями.

В 2023 году налоговый орган провел 817 проверок уплаты налогов на рабочую силу, назначив предприятиям дополнительные обязанности по уплате подоходного налога в размере 1,8 млн евро.

По оценке MTA, риск выплаты недекларируемых зарплат наличными присутствует у 5500 зарегистрированных в Эстонии фирм, что составляет около 7% от общего числа работодателей, которые регулярно декларируют выплату зарплат.