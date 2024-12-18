Рейтинг партий: Isamaa продолжает лидировать, реформисты стоят на втором месте

С учетом опубликованных 18 декабря данных последнего еженедельного опроса Norstat, 26,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 20% - Партию реформ и 14,2% - Социал-демократическую партию.

За неделю популярность Isamaa и Партии реформ снизилась на 0,5 процентного пункта, а у соцдемов не изменилась.

EKRE вышла на четвертое место с рейтингом 13,7% (+1 процентный пункт за неделю), а Центристская партия опустилась на пятую позицию с уровнем популярности 13,5% (+0,3 процентного пункта).

Поддержка входящей в правительство Eesti 200 составляет 3,5%, то есть почти на полтора процентных пункта ниже избирательного порога, а рейтинг внепарламентской партии "Правые" - 4,7%.

Рейтинг "Эстонских националистов и консерваторов" (ERK) составил 1,2%, "Зеленых" - 1,5%, а Koos - 0,8%.

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 37,7% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 53,6%.