В Ида-Вирумаа к Рождеству может выпасть снег, в остальной части Эстонии с этим плохо

Погода в Эстонии будет переменчивой. "Сегодняшнее утро был ясным и морозным, к вечеру начнется мокрый снег и дождь", – сказала ​ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк в передаче "Terevisioon", передает rus.err .

В пятницу и субботу погода будет спокойной, с температурой около 0 градусов. Перед Рождеством вновь поменяется – в Ида-Вирумаа возможен снег и мокрый снег. "В канун Рождества есть надежда, что в восточной и центральной части страны появится снежный покров в несколько сантиметров. На западе, думаю, осадки выпадут в виде дождя", – сказала синоптик.

По ее словам, даже если снег в Западной Эстонии неожиданно выпадет, он не продержится до Рождества. "Я не верю в рождественское чудо, что вдруг все стабилизируется", – добавила синоптик.