Миниатюрную волейболистку в тематическом парке Силламяэского музея заменят

Город провел конкурс, который выиграла столичная фирма "Litvinov Art". Новую волейболистку из бетона в течение трех месяцев создаст известный в Эстонии профессиональный скульптор Александр Литвинов, она должна быть выполнена в полный рост и наиболее приближена к аутентичной форме.

- С самого открытия парка, что произошло в июне этого года, мы получали много критики по поводу цветной скульптуры, - сказал руководитель отдела строительства Владимир Сокушев. - В условиях договора было записано "традиционная скульптура" и поначалу предполагалась другая, но решили заменить на волейболистку. Цветовую гамму и размеры фигуры не утверждали, нам ее не показывали. На открытии получили неприятный сюрприз в виде миниатюрной раскрашенной фигуры на большом бетонном постаменте. Люди не понимают креативную идею авторов, поэтому было решено заменить скульптуру на более приближенную к аутентичным, которые в середине прошлого века украшали городские скверы и парки.

На заказ новой фигуры волейболистки потратят около 16 тысяч евро бюджетных денег, но, по словам собеседника, между городом и выполнявшей заказ фирмой "BlueRay" продолжается спор по исполнению этой части заказа.

- Юридические споры - это всегда длительный процесс, поэтому мы решили не ждать, а провести конкурс и заказать для парка новую скульптуру, - объяснил Владимир Сокушев. - Не исключено, что позже счет будет предъявлен "BlueRay".

Руководитель Силламяэского музея Елена Антушева подтвердила, что с производителями работ обговаривали замену материала скульптуры, но ни размер, ни цвет не утверждали, поэтому для музейщиков результат тоже был неожиданным.

- Фигура в стиле поп-арта действительно вызывает много вопросов у гостей, - согласилась она. - Молодое поколение относится спокойно, они воспринимают современный подход к истории, но более взрослым она не нравится, особенно старожилам города, в памяти которых еще живут воспоминания о том, как это было... Поэтому тема замены возникла сразу, и городские власти стали искать варианты. Но музей не планирует отказываться и от современной скульптуры - обязательно найдем ей место на территории парка. Он ведь тоже не совсем аутентичный, а лишь приближенный к тому периоду.