ОДИН ВОПРОС Почему в рамках всеобщего плана жесткой экономии не сокращаются представительские расходы членов правительства?

На что тратят деньги разные министры? Предполагается, что министры встречаются с людьми, предпринимателями, членами неправительственных организаций, с кем-то еще. Например, вы встречаетесь не в кабинете министра, а где-нибудь в кафе, и расходы на встречу оплачиваете вы. Министр иностранных дел, например, очевидно, находится не только в Эстонии, но очень часто где-то в других странах. Очевидно, что есть расходы. Но каковы эти расходы для министров, я сказать не могу.