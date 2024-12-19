Депутат Рийгикогу Лаури Лаатс спросил в среду в парламенте министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, который замещал премьер-министра, почему не сокращаются ежемесячные представительские расходы членов правительства в размере 1500 евро и на что они тратятся.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в рамках всеобщего плана жесткой экономии не сокращаются представительские расходы членов правительства?
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс:
- Что касается решений, принимаемых парламентом, то правительство обычно не комментирует эти решения. В конечном итоге это решение парламента. Правительство этого не делает.
На что тратят деньги разные министры? Предполагается, что министры встречаются с людьми, предпринимателями, членами неправительственных организаций, с кем-то еще. Например, вы встречаетесь не в кабинете министра, а где-нибудь в кафе, и расходы на встречу оплачиваете вы. Министр иностранных дел, например, очевидно, находится не только в Эстонии, но очень часто где-то в других странах. Очевидно, что есть расходы. Но каковы эти расходы для министров, я сказать не могу.