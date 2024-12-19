Если в первой половине года волость Йыхви была полна энтузиазма быстро продвинуться вперед в реализации проекта парка Борнхёэ, то после того, как летом тендер на строительные работы провалился, дело застопорилось.
Для подписчиков
Рвение Йыхви к созданию парка Борнхёэ поугасло
Идее парка Борнхёэ, запланированного между зданием Йыхвиской волостной управы и Йыхвиским домом Вируского уездного суда, уже более десяти лет, но до сих пор у волости не было денег, чтобы воплотить ее в жизнь. В прошлом году волостная управа взялась за дело, заказала проект, и по плану этим летом работы должны были начаться.