Михкель Нестор: Прогноз развития промышленности остается нерадужным

По данным Департамента статистики, обрабатывающая промышленность в октябре произвела на 0,8% больше продукции, чем год назад. Этот рост, хотя и скромный, примечателен тем, что в последний раз объем производства в обрабатывающей промышленности увеличивался в годовом исчислении осенью 2022 года - более двух лет назад. Однако по сравнению с пиком, достигнутым весной 2022 года, объем производства в обрабатывающей промышленности все еще на 22% ниже.

Лучше всего дела обстоят в пищевой промышленности, где в силу характера сферы деятельности объемы производства менее волатильны. Это единственная крупная промышленная отрасль, где производство выросло по сравнению с 2022 годом, хотя и всего на 2%. В ряде других секторов ситуация гораздо хуже. Например, в очень важной для Эстонии деревообрабатывающей промышленности объемы производства сократились на 30%, при этом такой же масштаб спада произошел и в производстве строительных материалов. Причиной этому, конечно же, является затишье на рынках недвижимости Северных стран.

Проблемы в промышленном секторе стали одной из основных причин спада экономики Эстонии за последние два года. Проблемы в промышленном секторе затронули и другие сферы, например, транспорт, что оказало почти такое же негативное влияние на ВВП.