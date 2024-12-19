ПЕРЕДОВИЦА Местные партийные ячейки подобны подпольным тайным обществам

Что конкретно будут делать эти представители, каковы их обязанности и полномочия, а также каким образом они улучшат местную жизнь, пока неясно. Саму по себе инициативу нет смысла подавлять в зародыше, как уже попытались сделать некоторые политические конкуренты. Наверное, и в нынешних министерствах и госучреждениях найдется множество таких должностей, необходимость которых вызывает значительно больше вопросов, нежели эти планируемые четыре должности региональных представителей. Однако министру следовало бы побыстрее показать, какова сущность этих должностей и ожидаемый от них результат.

Постановка такой темы демонстрирует также, что и у более крупных партий нет сильных представительств за пределами Таллинна. В действительности региональная политика должна бы осуществляться, как и управление государством, через партии. Но, например, в Ида-Вирумаа тоже складывается впечатление, будто местные ячейки партий являются как бы подпольными, тайными обществами. Об их членах и их деятельности почти ничего не слышно. В лучшем случае с приближением выборов открывают под вывеской местной конторы какую-нибудь комнату и выходят на улицы раздавать воздушные шарики, конфеты и флаеры. А в остальное время длится зимне-весенне-летне-осенняя спячка.

В таком случае не приходится удивляться, что если Министерство регионального развития захочет вдруг узнать, как живут вдали от Таллинна, то для этого придется нанимать специальных представителей.