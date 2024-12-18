Волостное собрание Йыхви одобрило слияние с волостью Тойла

За объединение высказались 14 членов волостного собрания, против - четверо. Двое членов собрания не голосовали.

Всего за пару часов до этого Тойлаское волостное собрание одобрило слияние: 12 членов высказались за, трое - против.

В ноябрьском референдуме в Йыхви приняли участие 537 человек, или 5,7% голосующего населения, из них 313, или 58,29%, проголосовали за слияние с Тойла.

Два года назад волостное собрание Йыхви предложило Тойла начать переговоры о слиянии, и Тойла согласился.

Йыхви должен был объединиться с Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме еще в 2017 году, но в последний момент покинул стол переговоров.