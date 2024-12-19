Тренировки в недавно построенном Нарвском футбольном холле начались с 12 декабря, а через четыре дня его пришлось экстренно закрыть из-за чрезвычайного происшествия: надувной купол немного сдулся из-за повреждения воздуховода снежной лавиной. Восстановление объекта стоимостью семь миллионов продолжается по сей день.
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Сошла снежная лавина: новый нарвский пневмохолл стал сдуваться, когда внутри были два тренера
Недавний снегопад, а за ним дождь и оттепель вкупе с ветреной погодой создали на гибкой крыше нового Нарвского футбольного холла условия для скопления ледяного сугроба. Он лавиной съехал вниз с двадцатиметрового в высоту купола, набрав приличную скорость, так что смял одну из двух труб, по которым в пневмохолл закачивается воздух. Воздуха стало поступать внутрь меньше, из-за чего давление под куполом упало - и он заметно просел, жутковато нависнув над футбольным полем.