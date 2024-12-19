Правительство запретило участие молодежи в пророссийских мероприятиях

Санкции запрещают организовывать или способствовать участию граждан Эстонии в возрасте до 21 года, а также лиц с видом на жительство или правом проживания в Эстонии, в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, Республики Беларусь или на незаконно оккупированных либо аннексированных Россией территориях Украины пишет rus.postimees.

Эти мероприятия пропагандируют агрессивную политику, враждебное влияние и пропагандистскую деятельность, вооруженные силы России, агрессию против Украины или оправдывают и поддерживают оккупацию или аннексию украинской территории.

По всей России действуют многочисленные военно-патриотические клубы, летние лагеря и школы, целью которых является воспитание у детей лояльности режиму Путина и российской армии. Эти учреждения прославляют политику России и ее вооруженные силы, а врагами считают НАТО, западные страны в целом (включая Эстонию), Соединенные Штаты Америки, демократические ценности и традиции.

Введение запрета направлено на предотвращение случаев, когда из Эстонии организуют участие детей в подобных лагерях, наподобие «Артека», и родители отправляют своих детей через российско-украинскую границу в детские лагеря, подвергая их реальной угрозе из-за агрессии России и позволяя использовать их для манипуляций.

Кроме того, запрещено принимать средства или льготы от учреждений, организаций и лиц, которые организуют или поддерживают вышеуказанную запрещенную деятельность.

Надзор за соблюдением запрета осуществляет Департамент полиции безопасности (КаПо). Нарушение санкции карается штрафом или тюремным заключением сроком до пяти лет. Досудебное расследование по таким преступлениям проводит КаПо, а в суде интересы государства представляет прокуратура.