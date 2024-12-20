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В Нарвской арт-резиденции свет победил тьму

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В роли святой Люции предстала ученица Нарвской эстонской госгимназии Элина Метсма, исполнившая песню на шведском языке.
В роли святой Люции предстала ученица Нарвской эстонской госгимназии Элина Метсма, исполнившая песню на шведском языке. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Нарвской арт-резиденции отметили День святой Люции, а пришедшую на концерт публику ознакомили с местным творческим гнездом.

День Люции отмечается 13 декабря, и его ночь считалась самой длинной в году. В церковном календаре это день памяти святой Люции, мученически скончавшейся. В эстонском народном календаре этот день особенно отмечается в регионе, населенном эстонскими шведами Эстонии. На этот раз в празднике приняли участие и нарвитяне, пришедшие на концерт в арт-резиденции.

- Это один из самых важных праздников для шведов, и он знаменует собой начало настоящего рождественского времени в Швеции, - пояснил Яанус Микк, почетный консул Швеции в Нарве и Ида-Вирумаа. Он рассказал, что имя сицилийской святой III века происходит от латинского слова "lux", что означает свет, и тем самым святая ассоциируется с победой света над тьмой.

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