В Нарвской арт-резиденции свет победил тьму

День Люции отмечается 13 декабря, и его ночь считалась самой длинной в году. В церковном календаре это день памяти святой Люции, мученически скончавшейся. В эстонском народном календаре этот день особенно отмечается в регионе, населенном эстонскими шведами Эстонии. На этот раз в празднике приняли участие и нарвитяне, пришедшие на концерт в арт-резиденции.