Столкновения с дикими животными происходят каждый день

«Около половины столкновений с дикими животными, зарегистрированных в Salva в сентябре, октябре и ноябре, были связаны с косулями. Почти пятая часть случаев связана с мелкой дичью, такой как лисы, зайцы и енотовидные собаки, и около 10% связаны с дикими кабанами. В последнем случае избежать столкновения осложняет их стадное движение», — пояснил руководитель отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер.

По словам Тохвера, столкновения с дикими животными происходят в декабре почти каждый день. «Самое темное время года и сложные дорожные условия еще больше увеличивают риск. Кроме того, в последний месяц года больше поездок, потому что люди навещают родственников и друзей или едут на отдых загород», - добавил он.

Осенью и зимой больше всего столкновений произошло в Харьюмаа, Тартумаа и Ляэне-Вирумаа. В основном инциденты случаются на шоссейных и лесных дорогах, но все чаще животные встречаются и в населенных пунктах.

Самый большой ущерб обычно наносится при столкновениях с крупной дичью. Крупнейшие c с точки зрения ущерба случаи, произошедшие с клиентами Salva, произошли этой осенью в соседних странах – в октябре в Финляндии эстонский автомобиль столкнулся с северным оленем, в результате чего был причинен ущерб на сумму более 50 000 евро. В этом же месяце столкновение с оленем произошло в Латвии, где ущерб составил 16 000 евро.