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ОПРОС Что вам создает рождественское настроение?

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Рождественский рынок в Таллинне.
Рождественский рынок в Таллинне. Фото: Triin Raa
Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Елена БОНДАРЕВА, уборщица:

- Сама себе создаю. Иду сейчас с работы и песни пою - уже хорошее настроение. Живем в частном доме. Внутри не украшаю, я не сторонник рубить елки, а искусственную не хочется. Но на улице вешаем украшения, что тоже хороший повод для создания настроения.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ауне АМОРИ, уборщица:

- Прежде всего нормальная, спокойная обстановка, но, к сожалению, в нашем краю, когда куда-то выходишь, видишь много пьяных, и праздничное настроение портится. Хочется, чтобы все было спокойно и нормально.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр АЛВЕ, дальнобойщик:

- Настроение просто есть. Для меня - это то, что объединяет: встреча с семьей, друзьями. Праздничная иллюминация. Погода тоже влияет, но в меньшей степени: снег всегда лучше. Во время праздника все проблемы забываются. Никаких планов обычно не строим - дома, с семьей. Сидим, вкусно кушаем и общаемся.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Нигуль УЙБОАЭД, пенсионер:

- С годами настроение меняется, в молодости все было активнее, веселее, ярче. Сейчас просто спокойное время.

Фото статьи
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Валерий ОЛЛАНД, работник охранной фирмы:

- Чудес не ждем, слишком взрослые уже. Испокон веков Рождество - это семейный праздник, которого ждем. Что будем делать? По гостям ходить, гостей принимать. Полмашины подарков уже загрузили. В Таллинн поедем. Сейчас еще не ощутил приближения праздника, хотя сегодня выходной, а завтра работаю и в праздники тоже придется работать. Но настроение хорошее.

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