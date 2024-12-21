ОПРОС Что вам создает рождественское настроение?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Елена БОНДАРЕВА, уборщица: - Сама себе создаю. Иду сейчас с работы и песни пою - уже хорошее настроение. Живем в частном доме. Внутри не украшаю, я не сторонник рубить елки, а искусственную не хочется. Но на улице вешаем украшения, что тоже хороший повод для создания настроения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ауне АМОРИ, уборщица: - Прежде всего нормальная, спокойная обстановка, но, к сожалению, в нашем краю, когда куда-то выходишь, видишь много пьяных, и праздничное настроение портится. Хочется, чтобы все было спокойно и нормально.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр АЛВЕ, дальнобойщик: - Настроение просто есть. Для меня - это то, что объединяет: встреча с семьей, друзьями. Праздничная иллюминация. Погода тоже влияет, но в меньшей степени: снег всегда лучше. Во время праздника все проблемы забываются. Никаких планов обычно не строим - дома, с семьей. Сидим, вкусно кушаем и общаемся.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Нигуль УЙБОАЭД, пенсионер: - С годами настроение меняется, в молодости все было активнее, веселее, ярче. Сейчас просто спокойное время.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валерий ОЛЛАНД, работник охранной фирмы: - Чудес не ждем, слишком взрослые уже. Испокон веков Рождество - это семейный праздник, которого ждем. Что будем делать? По гостям ходить, гостей принимать. Полмашины подарков уже загрузили. В Таллинн поедем. Сейчас еще не ощутил приближения праздника, хотя сегодня выходной, а завтра работаю и в праздники тоже придется работать. Но настроение хорошее.