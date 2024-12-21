ОПРОС ⟩ Что вам создает рождественское настроение?
Елена БОНДАРЕВА, уборщица:
- Сама себе создаю. Иду сейчас с работы и песни пою - уже хорошее настроение. Живем в частном доме. Внутри не украшаю, я не сторонник рубить елки, а искусственную не хочется. Но на улице вешаем украшения, что тоже хороший повод для создания настроения.
Ауне АМОРИ, уборщица:
- Прежде всего нормальная, спокойная обстановка, но, к сожалению, в нашем краю, когда куда-то выходишь, видишь много пьяных, и праздничное настроение портится. Хочется, чтобы все было спокойно и нормально.
Александр АЛВЕ, дальнобойщик:
- Настроение просто есть. Для меня - это то, что объединяет: встреча с семьей, друзьями. Праздничная иллюминация. Погода тоже влияет, но в меньшей степени: снег всегда лучше. Во время праздника все проблемы забываются. Никаких планов обычно не строим - дома, с семьей. Сидим, вкусно кушаем и общаемся.
Нигуль УЙБОАЭД, пенсионер:
- С годами настроение меняется, в молодости все было активнее, веселее, ярче. Сейчас просто спокойное время.
Валерий ОЛЛАНД, работник охранной фирмы:
- Чудес не ждем, слишком взрослые уже. Испокон веков Рождество - это семейный праздник, которого ждем. Что будем делать? По гостям ходить, гостей принимать. Полмашины подарков уже загрузили. В Таллинн поедем. Сейчас еще не ощутил приближения праздника, хотя сегодня выходной, а завтра работаю и в праздники тоже придется работать. Но настроение хорошее.