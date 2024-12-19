Заседание Нарвского горсобрания началось с пачки заявлений о недоверии

Первым заявление о недоверии председателю городского собрания Татьяне Стольфат подала заместитель председателя Наталия Умарова. Она зачитала заявление о недоверии, подписанное десятью членами собрания, в котором указано, что избранная на предыдущем заседании Стольфат не справляется со своей работой.

Затем заявление о недоверии мэру Нарвы Яану Тоотсу подал член городского собрания Михаил Стальнухин, который указал, что Тоотс исказил факты на предыдущем заседании, когда выступал с речью, в которой перечислял свои достижения. По утверждению Стальнухина, было как минимум шесть искажений фактов, с помощью которых Тоотс необоснованно приписал себе заслуги других.

Член городского собрания Катри Райк подала заявление о недоверии заместителю председателя городского собрания Наталии Умаровой, обосновав его утверждением, что Умарова не может организовать работу депутатских комиссий.

Как Стальнухин, так и Райк подтвердили, что под заявлениями о недоверии подписались необходимое количество членов собрания, но не уточнили количество подписей.

Напомним, на предыдущем заседании Нарвского городского собрания не нашло поддержки заявление о недоверии мэру Яану Тоотсу, что означало фактический распад толком и не сформировавшейся коалиции фракций, возглавляемых Катри Райк и Михаилом Стальнухиным.

Нынче на заседании Нарвского горсобрания три депутата - Анна Коваленко, Андрей Яковлев и Владимир Жаворонков - ​заявили, что выходят из фракции "Respekt", возглавляемой Катри Райк.