С нового года минимальная зарплата повысится до 886 евро

По данным Налогово-таможенного департамента, в среднем в Эстонии в течение девяти месяцев в текущем году минимальную заработную плату (820 евро в 2024 году – прим. ред.) получали 16 600 человек, работающих полный рабочий день, что составляет 3,5% от общего числа работающих с полной занятостью. Кроме того, в среднем 18 800 работников с полной занятостью зарабатывали от 821 до 902 евро в месяц, что составляет 3,9% всех работников с полной занятостью.