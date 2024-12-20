В Нарве пройдет всеэстонская ярмарка реновации

По словам председателя правления EKÜL Андреса Яадла, участники выставки смогут получить поддержку коллег и практические советы. «Наибольший интерес к мероприятию, вероятно, проявят жители Ида-Вирумаа, где реновация в этом году активно продвигается. Однако мы ожидаем гостей со всей Эстонии, которые смогут познакомиться с последними новинками в сфере реновации. Я призываю прийти не только руководителей квартирных товариществ, но и всех владельцев квартир, которые смогут получить новые знания о том, как привести свой дом в порядок, и после выставки поддержать председателя своего дома в проекте реновационнии», – отметил Яадла.

Ярмарка «Дадим импульс волне реновации» состоится 8 января в Нарвском колледже Тартуского университета по адресу: Ратушная площадь 2. Выставочная зона будет открыта с 11:30 до 17:00. Мероприятие пройдет на эстонском и русском языках. Участие бесплатное.

В течение всего дня будет проводиться прямая трансляция докладов. «Мы подчеркиваем, что стоит все же лично посетить выставку , так как это уникальная возможность пообщаться с различными специалистами лицом к лицу и задать интересующие вопросы», – сказала консультант квартирных[ товариществ от EIS в Ида-Вирумаа Людмила Пеусса.

Откроют выставочный день министр инфраструктуры Владимир Свет и исполняющая обязанности руководителя представительства Европейской комиссии в Эстонии Аве Шанк-Лукас. Основное внимание будет уделено практическому опыту, которым поделятся руководители квартирных товариществ, недавно прошедших реновацию. Также будут обсуждаться способы реновации, даваться рекомендации по строительству, затрагиваться юридические аспекты и вопросы финансирования реновации.

В рамках обсуждения вопросов финансирования будет представлена информация о возможностях фонда инвестиций в жилье (ELIFO). Этот фонд, созданный при поддержке Европейского фонда регионального развития, предоставляет государственные кредиты на реконструкцию тем многоквартирным домам, которые не могут получить банковские кредиты или сталкиваются с менее выгодными условиями. Бюджет ELIFO на 2024–2029 годы составляет 35 миллионов евро, что позволит профинансировать реновацию как минимум 100 квартирных товариществ.