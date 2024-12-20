Согласно данным Департамента статистики, в ноябре цены на продукты питания выросли на 5,4%, причем замедления роста можно ожидать лишь в следующем году. По результатам опросов банка Citadele, почти две трети жителей Эстонии уже сейчас могут позволить себе тратить на продукты питания значительно меньше.
Почти две трети жителей Эстонии могут позволить себе в продуктовых магазинах меньше, чем раньше
Руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии и член правления банка Эдвард Ребане пояснил, что за последние месяцы цены на сырье для производства продовольственных товаров на мировом рынке значительно выросли, и это быстро отразилось на наших потребительских ценах: «Например, среди отдельных категорий продуктов сильнее всего подорожали кофе, шоколад и безалкогольные напитки. Повышение цен на последние две категории составило в годовом сравнении почти 20%, – отметил Ребане. – Кроме того, на мировом рынке существенно выросли цены на какао и говядину». По данным Департамента статистики, общая стоимость потребительской корзины в ноябре увеличилась на 0,8% и оказалась на 5,4% выше, чем год назад.
«К сожалению, рост цен, вероятно, продолжится, поскольку цены на сырье продолжают расти. В ходе нашего опроса 33% жителей Эстонии заявили, что их ежемесячные расходы на продукты питания значительно увеличились, и они могут позволить себе в магазинах гораздо меньше, чем раньше. Еще 28% сообщили, что их расходы несколько возросли, но они также вынуждены ограничивать свои покупки. Таким образом, в общей сложности 61% респондентов явно ощущают рост расходов и вынуждены сократить свои траты на продукты», - сказал Ребане.
Четверть опрошенных Citadele (24%) отметили, что их расходы выросли, но они по-прежнему могут позволить себе все, что покупали раньше.
Ребане добавил, что наиболее остро увеличение расходов ощущают люди в возрасте 40–49 лет, среди которых 40% сообщили о сокращении своих покупок. «Вероятно, это люди с большими семьями, у которых расходы на продукты значительно выше», - пояснил он.
Например, по данным проведенного в начале этого года опроса Citadele, целых три четверти респондентов заявили, что среди всех видов товаров и услуг больше всего их беспокоит именно рост цен на продукты питания.
По сравнению с соседними странами, рост цен на продукты сильнее всего ощущают именно в Эстонии. 61% опрошенных здесь заявили, что в последнее время были вынуждены сократить свои покупки, тогда как в Латвии таких оказалось 58%, а в Литве – 51%. «В Латвии годовая инфляция цен на продукты в ноябре составила 1,1%, а в Литве – 0,5%. Экономики Латвии и особенно Литвы находятся в лучшем состоянии по сравнению с Эстонией, которая, к сожалению, остается одной из самых дорогих стран Европы», - отметил Ребане.
Хотя объемы продаж продуктов питания сократились во всех странах Балтии после резкого роста цен, начавшегося в 2022 году, значительных изменений в распределении продуктовых корзин не произошло. «Впрочем, согласно данным Eurostat, в последнее время в Эстонии и Латвии снизились покупки мясных и рыбных продуктов. В Эстонии выросла доля расходов на овощи, в Латвии — на зерновые и молочные продукты, а в Литве – на мясо», - поделился статистикой Ребане.
По сравнению с предыдущими годами рост цен на продукты питания в еврозоне с начала весны этого года в целом замедлился и остается на уровне 1,5–2%. «Всемирный банк прогнозирует, что в 2025 году цены в сельскохозяйственном секторе снизятся на 4%, что повлияет на стоимость напитков и продуктов питания. Однако это будет сильно зависеть от погодных условий и цен на удобрения», - отметил Ребане.
Опрос Citadele, заказанный у исследовательской фирмы Norstat, был проведен в октябре этого года среди жителей всех трех стран Балтии. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.