Молодой человек, который надеялся пойти на выставку с девушкой, стал жертвой мошенников.
Флирт в интернете закончился для молодого нарвитянина обманом
В полицию обратился 21-летний мужчина, проживающий в Нарве, который познакомился с девушкой в социальной группе "Telegram".
Молодые люди собирались вместе пойти на выставку, для чего женщина отправила мужчине интернет-ссылку, необходимую для покупки билетов. Мужчина купил билеты, но по указанному адресу их не доставили.
Затем женщина посоветовала мужчине связаться с продавцом билетов и предпринять необходимые шаги, чтобы вернуть деньги.
К сожалению, возврат денег не состоялся, и со счета мужчины было списано в общей сложности 405 евро.