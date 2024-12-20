Флирт в интернете закончился для молодого нарвитянина обманом

В полицию обратился 21-летний мужчина, проживающий в Нарве, который познакомился с девушкой в социальной группе "Telegram".

Молодые люди собирались вместе пойти на выставку, для чего женщина отправила мужчине интернет-ссылку, необходимую для покупки билетов. Мужчина купил билеты, но по указанному адресу их не доставили.

Затем женщина посоветовала мужчине связаться с продавцом билетов и предпринять необходимые шаги, чтобы вернуть деньги.

К сожалению, возврат денег не состоялся, и со счета мужчины было списано в общей сложности 405 евро.