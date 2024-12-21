У вас, как я понимаю, дорогой Рийгикогу, выдался очень результативный и приятный год.
Давайте с толком используем предоставленное нам время
Я вижу, что вы и сейчас держите себя посредством телефона в курсе событий. Человек всегда должен быть в курсе того, что происходит там, где его самого нет. Однако если он нечаянно окажется в курсе происходящего там, где находится в данный момент и сам, то это может оказаться раскрывающим его глаза опытом. Такое действительно можно попробовать, а то вы просто из СМИ будете узнавать, что сделали, а вы сами на это и внимания не обратили.
Однако дел у вас хватало всяких. По-моему, та поездка в Китай была замечательной, о ней много говорили. Я этого не понимаю: как только народный депутат начинает на чем-то экономить - например, правительство другого государства что-то оплачивает, - как народ тут же как-то странно ощетинивается.
По-моему, человек, в том числе и эстонский народный депутат, должен спокойно смотреть, откуда можно что-то получить. По-моему, китайское государство могло бы все время платить зарплату Рийгикогу, а нам за это никогда потом не придется делать то, что они захотят. Например, в случае Рийгикогу дело тоже обстоит так, что народ все время платит ему зарплату, однако до сих пор никакой пользы взамен не получал. По крайней мере так утверждают. Так что будьте смелее, пользуйтесь всеми возможностями, которые падают вам в руки.
"У вас, как я понимаю, дорогой Рийгикогу, выдался очень результативный и приятный год".Рождественский дед
Вторая вещь, которой я очень доволен, это то, что вы взялись за компенсации представительских расходов. За это хвалят все. Мне нравится именно то, что вы уменьшили компенсации расходов до 25% зарплаты, а не на 5%, как говорят некоторые люди. Это все-таки довольно приличный шаг.
Да и мои подарки вам тоже задуманы исходя из этого периода экономии - до 25% зарплаты. Я не представляю себе, например, как бы справился, если бы начал сейчас думать так же. Поэтому в моем мешке с подарками припасены вспомогательные средства, чтобы пережить это трудное время.
Для начала, конечно, может быть, стоило бы похлопать нашим "подоконным", то бишь независимым, нефракционным депутатам. Похлопаем, вы там тоже будете. Партия "подоконных" всегда была моим фаворитом, потому что эти депутаты всегда открыты таким вызовам, а все думают, что от них никакой пользы нет, однако сейчас в ходе нашего разговора выясняется, что на самом деле есть, да еще какая.
Если вам иногда кажется, будто время резиновое, то, к сожалению, это не так. В следующем году, когда соберетесь, помните, что каждая затраченная в Рийгикогу секунда выражается не только в деньгах, но и в тех ценностях, о величине которых никто из нас даже представления не имеет.
Сколько у нас есть времени? Повсюду за пределами этого зала можно воевать друг с другом, мериться силами, но когда вы собираетесь здесь, то время тикает, друзья. Время тикает и народ ждет решений. И, может быть, иногда даже правящая коалиция прислушается к оппозиции - в каком-то вопросе. Ведь по правилам демократии в промежутке все опять могут оказаться в оппозиции. Так что давайте с толком используем предоставленное нам время.
А теперь я дальше пойду к детям, как и было обещано и как водится у Рождественского деда. Захвачу с собой календарь и свою единственную варежку, ведь она у меня одна - вторую я велел урезать.
Речь Рождественского деда в Рийгикогу, 20 декабря