Вторая вещь, которой я очень доволен, это то, что вы взялись за компенсации представительских расходов. За это хвалят все. Мне нравится именно то, что вы уменьшили компенсации расходов до 25% зарплаты, а не на 5%, как говорят некоторые люди. Это все-таки довольно приличный шаг.

Да и мои подарки вам тоже задуманы исходя из этого периода экономии - до 25% зарплаты. Я не представляю себе, например, как бы справился, если бы начал сейчас думать так же. Поэтому в моем мешке с подарками припасены вспомогательные средства, чтобы пережить это трудное время.

Для начала, конечно, может быть, стоило бы похлопать нашим "подоконным", то бишь независимым, нефракционным депутатам. Похлопаем, вы там тоже будете. Партия "подоконных" всегда была моим фаворитом, потому что эти депутаты всегда открыты таким вызовам, а все думают, что от них никакой пользы нет, однако сейчас в ходе нашего разговора выясняется, что на самом деле есть, да еще какая.

Если вам иногда кажется, будто время резиновое, то, к сожалению, это не так. В следующем году, когда соберетесь, помните, что каждая затраченная в Рийгикогу секунда выражается не только в деньгах, но и в тех ценностях, о величине которых никто из нас даже представления не имеет.

Сколько у нас есть времени? Повсюду за пределами этого зала можно воевать друг с другом, мериться силами, но когда вы собираетесь здесь, то время тикает, друзья. Время тикает и народ ждет решений. И, может быть, иногда даже правящая коалиция прислушается к оппозиции - в каком-то вопросе. Ведь по правилам демократии в промежутке все опять могут оказаться в оппозиции. Так что давайте с толком используем предоставленное нам время.

А теперь я дальше пойду к детям, как и было обещано и как водится у Рождественского деда. Захвачу с собой календарь и свою единственную варежку, ведь она у меня одна - вторую я велел урезать.

Речь Рождественского деда в Рийгикогу, 20 декабря