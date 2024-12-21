Организованная услуга откачки и вывоза сточных вод

* Проверь, расположена ли твоя недвижимость на территории организованной услуги откачки и вывоза сточных вод: карта территории сбора сточных вод имеется на портале окружающей среды https://register.keskkonnaportaal.ee/register.

На территории сбора сточных вод города Котла-Ярве, Йыхвиской волости и Люганузеской волости услугу откачки и вывоза сточных вод организует OÜ Järve Biopuhastus (JBP) на основании действующей в этих регионах цене центральной канализации 1,64 eвро/м³ (к этому добавляется налог с оборота). Емкость для сточных вод на недвижимости, где производятся откачка и вывоз стоков, не должна иметь утечек и должна вмещать сточные воды, образующиеся по меньшей мере в течение двух недель. Местоположение емкости должно быть свободно доступно для оказывающей услугу откачки и вывоза машины, а откачиваемая сточная вода должна отвечать предельным нормам показателей загрязнения бытовых сточных вод. Услуга оказывается на основании заявления до двух раз в месяц.

Водный предприниматель не обязан организовывать услугу откачки и вывоза сточных вод для лица, которое добровольно отказалось от подключения к центральной канализации, то есть для которого построена возможность подключения к центральной канализации, однако лицо добровольно отказалось от данной услуги.

Для того, чтобы прогнозировать действительную необходимость и объем организованной услуги откачки и вывоза сточных вод, владельцев недвижимостей просим подать заявление, форму которого можно найти на домашней странице JBP www.idavesi.ee

После поступления заявления мы проверим представленную в нем информацию и при необходимости зададим дополнительные вопросы. Оказанию услуги предшествует заключение договора.

OÜ Järve Biopuhastus