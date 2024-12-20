На нарвском погранпункте полиция пресекает куплю-продажу мест в очереди

Теперь рядом с ожидающими постоянно дежурит наряд полиции, который следит за порядком и пресекает куплю-продажу мест в очереди. В полиции отмечают, что торговля местами в очереди вызывает стресс и нервозность у добросовестных граждан, а также увеличивает время ожидания, передает rus.err.

"Патруль всегда дежурит на Петровской площади. Люди обращаются к сотрудникам, задают вопросы и узнают информацию, – сказал руководитель группы Нарвского погранпункта Александр Казмин. – Также, пользуясь случаем, хочу предостеречь: не покупайте места в очереди. Иначе вы рискуете потерять деньги, не получив услуги".

"Наконец-то полиция вмешалась и разогнала всех этих взяточников и тех, кто покупает эти очереди. Конечно, мы обрадовались", – сказала жительница Таллинна Елена.